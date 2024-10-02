МЗС засудило іранський напад на Ізраїль і закликало партнерів так само захищати небо над Україною

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Укотре закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту в широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей в регіоні, але й для всього світу", - йдеться у заяві.

У МЗС додали, що якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації.

У відомстві зазначили, що Україна вже третій рік протистоїть не лише Росії, яка здійснила неспровокований напад, а й Ірану, який постачає путінському режиму озброєння.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід", - наголосили у відомстві.

Також там закликали партнерів так само рішуче захищати небо над Україною від ракет і дронів РФ.

"Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без вагань захищати українське небо від російських ракетних і дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу", - підкреслили в міністерстві.