МЗС засудило іранський напад на Ізраїль і закликало партнерів так само захищати небо над Україною
МЗС України засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю 1 жовтня й наголосило, що мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Укотре закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту в широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей в регіоні, але й для всього світу", - йдеться у заяві.
У МЗС додали, що якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації.
У відомстві зазначили, що Україна вже третій рік протистоїть не лише Росії, яка здійснила неспровокований напад, а й Ірану, який постачає путінському режиму озброєння.
"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід", - наголосили у відомстві.
Також там закликали партнерів так само рішуче захищати небо над Україною від ракет і дронів РФ.
"Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без вагань захищати українське небо від російських ракетних і дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу", - підкреслили в міністерстві.
- Увечері 1 жовтня Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.5Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе