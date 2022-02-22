У Волновасі Донецької області майже 30 тис. людей залишились без водопостачання після обстрілів росіянами, - Денісова
Унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами двох трансформаторів, від яких залежить електропостачання першого підйому Південно-Донбаського водогону, майже 30 тис. жителів Волновахи у Донецькій області залишаються без водопостачання
Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
"Наразі люди отримують воду зі штучних джерел та колодязів. Тільки відновлення зруйнованих основного та другого резервного трансформаторів дасть змогу забезпечити водопостачання Волновахи", - написала Денісова.
Уповноважена зауважила, що відновлювальні роботи ускладнюються через відсутність гарантій безпеки для України, оскільки бригади мають працювати на лінії розмежування.
Денісова наголошує, що згідно з міжнародним правом, повну відповідальність за водопостачання та забезпечення населення окупованих територій іншими ресурсами несе окупаційна влада. А здійснюючи обстріли стратегічних об'єктів росіяни порушують право громадян України на доступ до питної води, що закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини.
"Зокрема, відповідно до частини першої статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами, у тому числі водою. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення основного права", - написала Денісова.
- Раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що на лінії зіткнення російські окупанти постійно обстрілюють об'єкти газової інфраструктури України, внаслідок чого люди залишаються без газу.
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