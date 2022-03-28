У восьми містах України відсутній мобільний зв'язок

Про це повідомила Держспецзвʼязку у Telegramm з посиланням на оперативні дані станом на 18.00 28 березня.



"Послуги мобільних операторів не надаються: у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзель на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі і Бердянську на Запоріжжі. Наявні складнощі з наданням послуг електронних комунікацій на Чернігівщині", – йдеться у повідомленні.



"За наявних проблем із мобільним звʼязком та доступом до інтернету радимо українцям скористатися національним роумінгом", – додали у Держспецзвʼязку.



В той же час відомство відзначає стабільну роботу мобільного звʼязку та інтернету у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській та Київській областях.



Що стосується роботи інтернет-провайдерів, то вони за добу зафіксували 129 пошкоджень мереж або недоступності обладнанння. Провайдери намагаються щонайшвидше відновити надання послуг, але це можливо лише за умови відсутності бойових дій.



При цьому попри тимчасову окупацію російськими військами населених пунктів на Херсонщині та Чернігівщині, бойові дії у Харкові, радіомовлення та телемовлення там продовжується. Супутникове мовлення також працює стабільно.



Відомство також нагадало, що у мобільному застосунку "Дія" є можливість дивитися український теле- та радіомарафони.

Нагадаємо, російські хакери атакують благодійні й волонтерські організації для збору інформації про допомогу українцям.