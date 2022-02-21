У Японії снігопади призвели до скасування сотень авіарейсів і потягів
На Півночі Японії через сильні снігопади масово скасували залізничні й авіарейси
Про це пише The Japan Times.
Зокрема, авіакомпанії Japan Airlines Co та All Nippon Airways Co тимчасово зупинили понад 140 рейсів до та з Хокайдо й інших міст. Hokkaido Railway Co скасувала всі залізничні рейси до та з вокзалу Саппоро.
Уранці 21 лютого в Сапоро й решті районів Хокайдо скасували понад 970 з приблизно 1230 потягів.
За прогнозами синоптиків, до ранку 22 лютого біля Сапоро випаде близько 50 см снігу, що може призвести до призупинення ще більшої кількості залізничних маршрутів. У столиці Хокайдо за добу товщина снігового покриву досягла 11 см. У Хокуріку обіцяють до 70 см снігу 22 лютого, а в Канто-Кошин - 50 см.
Також у Хокайдо та Тохоку вітер може сягнути 126 км/год, а хвилі океану в Хокайдо, Тохоку та Хокуріку - 6 м заввишки.
Унаслідок негоди в Хокайдо вже сталося кілька ДТП з постраждалими.
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