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Головна війна з Росією У зв’язку з агресією РФ щодо України: Боррель окреслив десять пріоритетів ЄС у сфері безпеки

У зв’язку з агресією РФ щодо України: Боррель окреслив десять пріоритетів ЄС у сфері безпеки

14 січня, 2022 п'ятниця
20:22

Високий представник ЄС Жозеп Боррель окреслив десять пріоритетів Євросоюзу в дотриманні європейської безпеки, які стали відповіддю на військове нарощування Росії на кордонах України

Про це він заявив у французькому місті Бресті на пресконференції за підсумками дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС (Gymnich),

"Це були два дні напруженої роботи, і очевидно, що російська загроза на українських кордонах та питання безпеки були в центрі нашого обговорення. Саме дискусії щодо архітектури європейської безпеки були в центрі уваги на цій зустрічі в межах Gymnich", - сказав Боррель.

За його словами, Євросоюз готовий дати пряму відповідь на будь-яку агресію, але віддає перевагу діалогу й переговорам.

"Ми погодилися, що ... в цій ситуації наша єдність має бути міцнішою, ніж будь-коли. Для продовження спільної роботи ми визначили низку ключових елементів, які становлять основу потужної та об’єднаної позиції Європейського Союзу", - зазнвчив представник ЄС.

Він впевнений, що перший такий елемент полягає в тому, що ЄС відкидає спробу Росії створювати сфери впливу в Європі. Боррель заявив у цьому зв'язку, що не можна переписувати історію або повернути час назад.

Крім того, ЄС підтвердив чинність усіх головних принципів, на яких тримається європейська безпека і які викладені у Гельсінському заключному акті.

"Третє – ми підтвердили нашу солідарність з Україною та іншими країнами на Сході Європи, які є нашими партнерами і яким погрожує Росія, та підтримали ніявний механізм для мирного врегулювання конфліктів. Четверте – ми рішуче закликаємо Росію до деескалації. П’яте: закликаючи до переговорів та діалогу, ми підтвердили наше зобов’язання відповісти на атаку проти України. Будь-яка подальша агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь. Це включає обмежувальні заходи, що будуть  ухвалені в координації з нашими партнерами", - сказав Боррель.

Шостим пунктом він назвав тісну координацію між ЄС і США у пошуку відповіді на спільні виклики. Політик зауважив, що ЄС повною мірою залучений до цих процесів, та подякував Сполученим Штатам за ставлення до Євросоюзу як до ключового партнера.

Сьомий елемент, за його словами, полягає у тісній координації зусиль щодо підтримання безпеки з США, НАТО та в межах ОБСЄ. Європейські міністри наголошували на необхідності активізації цієї діяльності.

Ще одним ключовим пріоритетом безпекової політики Боррель назвав готовність ЄС долучитися до посилення механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, заходів для зміцнення довіри тощо. На розвиток цих зусиль визначений дев’ятий пункт – ЄС підтримуватиме перезапуск роботи щодо контролю над озброєннями. Боррель визнав, що не до всіх ініціатив Євросоюз прямо залучений, але країни-члени готові активно підтримувати ці процеси.

Зрештою, десятий пункт полягає у продовженні роботи над санкціями за порушення міжнародного права, над якими Євросоюз працюватиме у тісному контакті з партнерами.

"У цілому, ми залишаємося відкритими для діалогу з Росією, але не за рахунок нашої свободи суверенітету та незалежності чи без поваги до фундаментальних цінностей", - підсумував Боррель.

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військовий конфлікт
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