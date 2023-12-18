Учасниця Нацвідбору Євробачення-2024 SKYLERR виступить на корпоративі скандальної блогерки Алхім

Анонс події зʼявився в соцмережах Анни Алхім.

Скандальна українська блогерка, яка називала нацизмом вимогу розмовляти в публічному просторі українською мовою, а жителів західних областей України - "деб***ми", 26 грудня влаштує "Корпоратив з Анною Алхім". У продажу доступні 500 квитків 2 типів: Standart за 5 тис. грн та VIP за 38 тис. грн.

Фото: скриншот з сайту ks-builder

Згідно з інформацією, зазначеною в описі на сайті з продажу квитків, захід включатиме шоу програму з Анною та спікерами, фуршет, шампанське, ікру, подарунки та концертну програму.

У концертній частині виступить Валерія Кудрявець, більш відома як SKYLERR, та молодий співак Нікіта Кісельов. SKYLERR опинилась у десятці фіналістів Нацвідбору, які поборються за право представляти Україну на Євробаченні-2024.

Фото: Instagram Анни Алхім

Ведучим "Корпоративу з Анною Алхім" стане Анатолій Анатоліч.

Фото: Instagram Анни Алхім

Український шоумен 2 тижні тому, проводячи прямий ефір у себе на сторінці в Instagram, розкритикував Анну Алхім за її неоднозначну позицію. Ведучий підкреслив, що Алхім рекламувала в своєму акаунті серіал РФ "Слово пацана" та публічно слухає російських виконавців, зокрема, і Анну Асті, яка, будучи уродженкою України, працює в Москві та випускає дуети з Кіркоровим.

У коментарі "Культурній прачечній" Анатоліч зазначив, що дискотеки та пияцтва на заході не буде, а сам він проведе збір на допомогу ЗСУ.

"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім за умови, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на**й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться дов****би. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім", - заявив Анатоліч.

Він додав, що вестиме "Корпоратив" виключно українською, а сам захід є форумом.

Кілька місяців тому Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".