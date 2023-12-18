Учасниця Нацвідбору Євробачення-2024 SKYLERR виступить на корпоративі скандальної блогерки Алхім
Українські музиканти SKYLERR, Нікіта Кісельов, ведучий Анатолій Анатоліч та блогер Гарік Корогодський виступлять на івенті Анни Алхім, яка в соцмережах рекламує російські серіали та музику
Анонс події зʼявився в соцмережах Анни Алхім.
Скандальна українська блогерка, яка називала нацизмом вимогу розмовляти в публічному просторі українською мовою, а жителів західних областей України - "деб***ми", 26 грудня влаштує "Корпоратив з Анною Алхім". У продажу доступні 500 квитків 2 типів: Standart за 5 тис. грн та VIP за 38 тис. грн.
Фото: скриншот з сайту ks-builder
Згідно з інформацією, зазначеною в описі на сайті з продажу квитків, захід включатиме шоу програму з Анною та спікерами, фуршет, шампанське, ікру, подарунки та концертну програму.
У концертній частині виступить Валерія Кудрявець, більш відома як SKYLERR, та молодий співак Нікіта Кісельов. SKYLERR опинилась у десятці фіналістів Нацвідбору, які поборються за право представляти Україну на Євробаченні-2024.
Фото: Instagram Анни Алхім
Ведучим "Корпоративу з Анною Алхім" стане Анатолій Анатоліч.
Фото: Instagram Анни Алхім
Український шоумен 2 тижні тому, проводячи прямий ефір у себе на сторінці в Instagram, розкритикував Анну Алхім за її неоднозначну позицію. Ведучий підкреслив, що Алхім рекламувала в своєму акаунті серіал РФ "Слово пацана" та публічно слухає російських виконавців, зокрема, і Анну Асті, яка, будучи уродженкою України, працює в Москві та випускає дуети з Кіркоровим.
У коментарі "Культурній прачечній" Анатоліч зазначив, що дискотеки та пияцтва на заході не буде, а сам він проведе збір на допомогу ЗСУ.
"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім за умови, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на**й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться дов****би. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім", - заявив Анатоліч.
Він додав, що вестиме "Корпоратив" виключно українською, а сам захід є форумом.
Кілька місяців тому Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.
У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе