Участь жителів ОРДЛО та окупованого Криму в голосуванні зробить нелегітимними вибори до Держдуми, - МЗС
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що голосування на виборах до Державної думи жителів ОРДЛО та окупованого Криму зробить їх нелегітимними
Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.
"Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі будуть нелегітимними, а їх результати - юридично нікчемними", - заявив Ніколенко.
За його словами, організація Росією голосування на тимчасово окупованих територіях України поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.
"Заяви МЗС РФ про нібито провокації нашої держави розраховані на внутрішнього російського споживача. Саміт Кримської платформи чітко продемонстрував, що міжнародне співтовариство солідарне з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території", - зауважив речник МЗС.Ніколенко додав, що Україна продовжить системну роботу над залученням Росії як держави в цілому, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.
- Нагадаємо, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, офіційний Київ прагне дискредитувати виборчий процес в Росії в очах світової спільноти.
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