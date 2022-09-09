Про це інформує Yahoo News Singapore.

Науковці розповідають, що віслюки довгий час були недостатньо вивченим, навіть попри їхнє адаптування для людей.

"Учені, під керівництвом Евелін Тодд з Центру антробіології та геноміки Тулузи з Франції, зробили великий крок до з’ясування походження виду, провівши комплексний геномний аналіз 238 стародавніх і сучасних ослів, виявивши, що вони, ймовірно, були одомашнені в одній події в східній Африці приблизно 7000 років тому", - йдеться в повідомленні.

Дослідження ДНК осла включало трьох Дженні (самок) і шести Джеків (самців) з давньоримського місця у Франції, які були тісно схрещуваними між собою.

"Осли згодом поширилися в Євразію з приблизно 2500 роках до нашої ери, а субпопуляції Центральної та Східної Азії диференціювалися - 2000-1000", - додають у відомстві.

Згодом родоводи з Європи та Близького Сходу переросли в популяції ослів Західної Африки. З іншого боку, вважається, що коні, їхні двоюрідні брати, були одомашнені двічі - вперше приблизно 6000 років тому в степах західної Євразії.