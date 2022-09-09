Учені виявили в ДНК віслюка час одомашнення в Африці
Науковці опублікували нове дослідження, яке показало завдяки ДНК, що одомашнення віслюка відбулося 7 тис. років тому в Африці
Про це інформує Yahoo News Singapore.
Науковці розповідають, що віслюки довгий час були недостатньо вивченим, навіть попри їхнє адаптування для людей.
"Учені, під керівництвом Евелін Тодд з Центру антробіології та геноміки Тулузи з Франції, зробили великий крок до з’ясування походження виду, провівши комплексний геномний аналіз 238 стародавніх і сучасних ослів, виявивши, що вони, ймовірно, були одомашнені в одній події в східній Африці приблизно 7000 років тому", - йдеться в повідомленні.
Дослідження ДНК осла включало трьох Дженні (самок) і шести Джеків (самців) з давньоримського місця у Франції, які були тісно схрещуваними між собою.
"Осли згодом поширилися в Євразію з приблизно 2500 роках до нашої ери, а субпопуляції Центральної та Східної Азії диференціювалися - 2000-1000", - додають у відомстві.
Згодом родоводи з Європи та Близького Сходу переросли в популяції ослів Західної Африки. З іншого боку, вважається, що коні, їхні двоюрідні брати, були одомашнені двічі - вперше приблизно 6000 років тому в степах західної Євразії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.81
Купівля 39.81Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.53Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе