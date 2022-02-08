УЄФА проведе розслідування через легендарну пісню "Путін - ху*ло" на матчі Україна - Росія
УЄФА призначив інспектора з етики та дисципліни для проведення розслідування поведінки фанатів на матчі Україна – Росія у півфіналі Євро-2022 з футзалу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
В УЄФА відреагували на звернення Російського футбольного союзу, які вимагали відкрити дисциплінарне розслідування "за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України".
Протягом півфінального матчу Україна - Росія на Євро-2022 з футзалу наші вболівальники співали культові фанатські пісні, зокрема "Путін – ху*ло", "Хто не скаче - той москаль", а також "Бий москаля".
Телеканал "Матч ТВ", який транслював зустріч у Росії, після першого тайму включив інший інтершум, щоб заглушити наших фанатів.
Диктор на арені в Амстердамі, де проходив матч, звертався до наших фанатів припинити "пісні неспортивного характеру".
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Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.
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