УЄФА проведе розслідування через легендарну пісню "Путін - ху*ло" на матчі Україна - Росія

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.



В УЄФА відреагували на звернення Російського футбольного союзу, які вимагали відкрити дисциплінарне розслідування "за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України".



Протягом півфінального матчу Україна - Росія на Євро-2022 з футзалу наші вболівальники співали культові фанатські пісні, зокрема "Путін – ху*ло", "Хто не скаче - той москаль", а також "Бий москаля".



Телеканал "Матч ТВ", який транслював зустріч у Росії, після першого тайму включив інший інтершум, щоб заглушити наших фанатів.



Диктор на арені в Амстердамі, де проходив матч, звертався до наших фанатів припинити "пісні неспортивного характеру".

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb