Уганда ухвалила закон, який передбачає покарання за одностатеві стосунки аж до смертної кари
Парламент Уганди ухвалив закон, який правозахисники називають одним із найсуворіших у світі щодо одностатевих пар. Ним передбачено покарання аж до смертної кари
Про це пише CNN.
Так, люди, які ідентифікують себе як ЛГБТ, можуть отримати 20 років тюрми.
Відповідно до законопроєкту, смертна кара може бути застосована у випадках, пов’язаних із "гомосексуалізмом при обтяжуючих обставинах", як-от секс із дітьми, з особами з фізичними та психічними вадами, інцест тощо.
"Особа, яка вчинила злочин гомосексуалізму при обтяжуючих обставинах, підлягає відповідальності через засудження до смертної кари", – йдеться в поправках, які представила голова з юридичних і парламентських питань Робіна Рвакуджо.
Метою законопроєкту депутати оголосили боротьбу за традиційні сімейні цінності.
Водночас правозахисна організація Human Rights Watch заявила про порушення прав людей, зокрема їхнього права на приватне життя та свободу вираження думок.
- У 2021 році в Угорщини ухвалили закон, який забороняє поширювати інформацію про ЛГБТ у школах.
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