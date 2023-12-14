Угорщина та втома від України підважують обіцянку тривалої підтримки від ЄС, поки Орбан категорично виступає проти її членства у блоці. Акценти світових ЗМІ 14 грудня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 грудня.

Угорщина та втома від України створюють ризик для обіцянки ЄС "доти, доки це буде потрібно"

Так довго, як буде потрібно? Чи стільки, скільки нам захочеться, ставить запитання Politico, говорячи про обіцянку ЄС підтримувати Україну "доти, доки це буде потрібно".

Упродовж майже двох років ЄС обіцяв підтримувати "Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно", нагадує видання, приймаючи мільйони українців, які рятуються від російської агресії, надаючи Києву фінансову та військову допомогу, мобілізуючи дипломатичну підтримку в усьому світі та скорочуючи свої економічні та енергетичні зв'язки з Росією.

27 країн-членів блоку зараз намагаються досягти одностайної згоди щодо довгострокового пакету допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро, а також щодо відкриття дверей для майбутнього членства на саміті Європейської Ради.

"Рішення відчинити двері ЄС для України також може мати екзистенційне значення для майбутнього блоку, оскільки це означає прийняття до нього країни з майже 40-мільйонним населенням, яка загрузла у війні з могутнім сусідом, — підкреслює Politico. — Нездатність узгодити таке історичне рішення, тим часом, заплямує імідж європейської єдності, не лише щодо довгострокової підтримки України з боку ЄС, але й щодо його загальних геополітичних амбіцій".

Перспектива приєднання до блоку є найбільшою підтримкою, яку ЄС може надати Україні, сказав один з дипломатів ЄС.

"Не забуваймо, що однією з причин початку цієї війни - окрім того, що відбувається в голові Путіна — є те, що Україна повернулася обличчям до Заходу", — каже він.

За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, одного з найпалкіших прихильників України, ЄС зараз випробовує межі цієї обіцянки "так довго, як це буде потрібно".

"Очевидно, стільки, скільки буде потрібно, означає стільки, скільки ми зможемо домовитися. Якщо ми не зможемо, очевидно, що це матиме величезні наслідки, в першу чергу в Україні, але не тільки там", — зазначає Габріеліус Ландсбергіс.

Це не перше випробування єдності ЄС у питанні підтримки України. Залп санкцій блоку проти Росії часто послаблювався через економічні проблеми різних країн ЄС, що іноді призводило до тижневих торгів і внутрішніх суперечок. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно використовував своє право вето, щоб домогтися поступок для Будапешта, але досі жодного разу не перешкоджав укладенню угоди. Однак цього разу Орбан відкидає не лише додаткові гроші для України, але й початок переговорів про вступ з Києвом.

Низка високопосадовців і дипломатів ЄС з усього блоку підкреслили, що Угорщина є ізольованою через свою позицію, і що 26 інших країн-членів все ще підтримують Україну і хочуть, щоб Київ став частиною клубу в довгостроковій перспективі. Однак у приватних розмовах багато хто визнає, що війна більше не є головним пріоритетом у повсякденному житті більшості лідерів ЄС.

"Сумніви зростають, — відверто говорить один із чиновників ЄС на правах анонімності. — Наскільки складною є ситуація на полі бою? Скільки ще грошей ми будемо вливати в цю чорну діру? Популісти по всій Європі осідлають цю хвилю в найближчі місяці".

Як наголошує Polititco, стагнація на полі бою не допомагає. Місяці статичних бойових дій на фронті між Україною та Росією поглинули зброю та гроші без жодних ознак військового прориву для Києва.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що зараз настав час продемонструвати, "що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно"".

"Україна бореться не лише проти загарбника, а й за Європу. Приєднання до нашої сім'ї буде остаточною перемогою України", — переконана фон дер Ляєн.

На тлі перемоги на виборах ультраправої партії в Нідерландах, приходу до влади в Словаччині дружнього до Росії лідера і очікуваного сплеску ультраправих на наступних європейських виборах заява Орбана про те, що "вітер змін вже тут", видається пророчою. Перемога колишнього президента Дональда Трампа на виборах у США наступного року може ще більше підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Проте Європа докладає всіх зусиль, щоб уникнути катастрофічного саміту: лідери ЄС та їхні помічники ведуть постійні переговори з Угорщиною щодо угоди про надання Орбану більше грошей від ЄС в обмін на зняття вето на допомогу Україні. Якщо ця стратегія провалиться, лідери розробляють альтернативні плани, щоб отримати гроші для України через двостороннє фінансування.

Угода про розширення виявиться складнішою, кажуть дипломати ЄС. Теоретично її можна було б відкласти до того часу, поки лідери ЄС не зберуться знову в березні. Та з політичної точки зору така затримка стала б серйозним ударом по Україні та іміджу ЄС, тим паче, що Брюссель запевнив Україну, що рішення буде прийнято рано чи пізно.

Фото: Reuters

Орбан виступає проти членства України в ЄС

Прибувши на саміт ЄС, Орбан одразу ж заявив, що "немає підстав для переговорів" про членство України, повідомляє The Guardian.

Він зазначив журналістам, що було багато переговорів, і позиція Угорщини чітка: коли йдеться про членство в ЄС, передумови для України не були виконані, Рада не має можливості ухвалити рішення — і Угорщина не зрушить з місця.

"Гроші для України, в короткостроковій перспективі, вже є в бюджеті. Якщо ми хочемо надати довгострокову і більшу допомогу, ми повинні знайти позабюджетні кошти, і ми це підтримуємо", — додає він.

Прем'єр-міністр наполягав на тому, що Угорщина не пов'язує жодних власних питань з політикою щодо України.

"Розширення — це не теоретичне питання. Розширення — це заснований на заслугах, юридично деталізований процес, який має передумови... Зараз немає підстав вести переговори про членство України. Навіть немає сенсу вести переговори", — сказав Орбан.

Натомість Ірландський лідер Лео Варадкар заявив журналістам на саміті, що Рада повинна погодити хоча б на одне рішення щодо України.

"Це, мабуть, одне з найважливіших засідань, на яких я був присутній, саме через великі рішення, які ми повинні прийняти щодо України: фінансове рішення, а також рішення про те, чи починати переговори, — говорить він. — І ми повинні сказати "так" принаймні на одне з цих двох рішень, а в ідеалі — на обидва. Тому що Україна в небезпеці. Україна не вистоїть без підтримки — і постійної підтримки — як з боку Європейського Союзу, так і з боку США, а якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, що ж, тоді Путін переможе".