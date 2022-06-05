Угорщина відверто підіграє Путіну та діє на розкол ЄС, - політичний експерт Клочок
Політичний експерт Валерій Клочок вважає, що влада Угорщини відверто підіграє кремлю та намагається розколоти Європейський Союз через війну в Україні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз доволі важко нормалізувати угорсько-українські відносини. В нас завжди були не дуже прості взаємозв'язки з Угорщиною. Хоча ми маємо прецедент у відносинах з Польщею. На фоні не дуже хороших відносин з Польщею ми змогли знайти з ними спільну мову. Тому я не виключаю того, що коли в Угорщині будуть нормальні політики, ми зможемо з ними побудувати хороші відносини. На жаль, сьогодні такої категорії притомних політиків в Угорщині немає. Прізвище Кевера сьогодні облетіло всю країну невипадково і реакція на його слова була дійсно негативною. Спікер парламенту держави не має робити подібні заяви", - пояснив Клочок.
Клочок додав, що Угорщина діяла і діє виключно у своїй парадигмі та інтересах.
"Потрібно розуміти позицію Угорщини. Угорщина діє виключно у своїй парадигмі та інтересах. Ця країна дуже відверто підігрує Росії і я не виключаю того, що існують якісь певні сепаратні домовленості щодо розколу Європейського Союзу. Про що вчора писали у виданні CNN, де згадували про перемовини, які сьогодні тривають між США, Великою Британією та лідерами Європейського Союзу щодо припинення війни в Україні. Дійсно, війна в Україні створила непросту ситуацію в Європі. Війна в Україні призвела до певного розколу як і в НАТО, так і в ЄС. Угорщина стала фактором нестійкості Європейського Союзу", - додав Клочок.
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