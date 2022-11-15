Україна була частиною найтолерантнішої країни Європи, - історикиня Старченко

“Європа у 1600-тих роках не відзначалася толерантністю. Острівцем толерантності у ній виявилася якраз Річ Посполита. Там, разом з іншою шляхтою, формує засади існування і руська шляхта. Отже, наша політична культура, за моїм глибоким переконанням, є європейською - попри двісті років існування в імперії, яка намагалася знищити Україну. Те, що складає основу політичної культури європейської, ті принципи, які були вироблені в Речі Посполитій, згодом перейшли до козаків”, - сказала Старченко.

Для шляхти в Речі Посполитій принципово важливо було мати право на опір та свободу совісті. Мала бути забезпеченою і виборність короля. Фахівчиня пояснила: “Вони вважали так: “Ми - господарі свого життя. Ми обираємо короля і укладаємо з ним договір”. Тобто йдеться про договірний характер влади. Король в такому разі - радше адміністратор, аніж король в загальному розумінні цього слова”. За її словами, шляхта за таких умов контролювала короля, стежила за тим, щоб він не порушував права, адже право в Речі Посполитій було верховним володарем для всіх. “Це дуже важливо, бо це демонструє субʼєктність народу”, - зазначила історикиня.

Коли йдеться про принципове порушення засад функціонування держави, громадяни Речі Посполитої були принципові. Як приклад, Старченко привела Рокош Зебжидовського - виступ проти короля Сигізмунда ІІІ Вази 1606–1609 років. Мовляв, він був спровокований порушенням королівської присяги, а в Генріхових артикулах був пункт про можливість детронізації короля, якщо він порушує права Речі Посполитої.

“А тепер подивімося на нашу культуру. Ми, по суті, маємо те ж саме. Наш президент - це адміністратор. Ми його контролюємо. Якщо потрібно - виходимо на Майдан або до Офісу президента. Ми можемо сказати, слідом за шляхтою: “Ми і є держава”. Не всі громадяни, але значна частина відчуває цей принцип, закладений в Речі Посполитій. Ми - громадяни. Ми відповідальні за те, що трапляється з нашою країною. Ми - ця країна”, - вважає Старченко.

“Це величезна різниця між нами та росіянами. Це захоплює і дивує! А вся справа в тому, що в нас різна історія та різні політичні культури”, - підсумувала науковиця.

Нагадаємо, «НЕ ІСТФАК» - проєкт на Еспресо, де журналістка Уляна Панасюк та вчитель Владислав Штегельський популяризують історію України і створюють адекватну картину нашого минулого. І все це - у діалозі із глядачами! Проєкт популяризує історію України, адже вона є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.