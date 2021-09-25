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Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу, - Кірон Скіннер

25 вересня, 2021 субота
15:09

Україна є відправною точкою для майбутнього західного світу і може стати лідером у Європі на шляху до свободи

Про це заявила Директор з політичного планування Державного Департаменту США у 2018-19 роках Кірон Скіннер у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Росія підриває здатність України бути суверенною, незалежною державою, таким чином ваша країна є відправною точкою для майбутнього західного світу. Це означає, що США, НАТО та інші народи і нації, які люблять свободу, повинні підтримувати Україну", - наголосила вона.

Скіннер підкреслила, що Україна повинна бути єдиною, незалежною, демократичною та вільною від зовнішнього втручання.

Вона також висловилася за глибшу інтеграцію України із західними інституціями та надання Україні більшої оборонної допомоги від Сполучених Штатів.

"Таким чином Україна змогла б стати лідером у Європі на цьому шляху до свободи. Ми знаємо, що Україна може відіграти цю дуже центральну роль", - сказала Кірон Скіннер.

Дипломат також зазначила, що авторитаризм у світі почав розглядатися як реальна політична та економічна альтернатива в державах, які вже були на шляху до демократичного врядування.

"Сьогодні відчувається глобальний дефіцит свободи, якого мало хто очікував лише кілька десятиліть тому, коли у всьому світі відбувалися «кольорові революції» та встановлювалися демократичні режими", - сказала Скіннер.
 

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