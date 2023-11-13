Права президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, коли сказала, що це історичне рішення, адже вона дає можливість Україні назавжди "порвати" з радянським та імперським минулим та "русским міром".

Але це рішення не є остаточним, 14 грудня його мають ще затвердити на саміті ЄС.

Україні потрібно ще виконати чотири умови до березня наступного року, коли ЄС має затвердити так званої переговорної рамки, тобто документа з якого і розпочнуться переговори про вступ України в Європейський Союз.

Отже, умови, які потрібно виконати:

схвалити запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключити із закону "Про запобігання корупції" положення, котрі обмежують повноваження НАЗК щодо продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, а також ті, що обмежують повноваження агенції щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

у рамках деолігархізації ухвалити закон про лобіювання, який відповідатиме європейським стандартам;

ухвалити закон, який враховує решту рекомендацій Венеційської комісії від червня і жовтня 2023 року, що пов’язані із законом про національні меншини, а також який враховуватиме рекомендації Венеційської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ та освіту.

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На мою думку, вступ в ЄС не повинен бути метою, заради якої можна йти на поступки, що можуть зашкодити національним інтересам України. Вступ в ЄС буде відбуватись не прийняттям одного рішення в якийсь день наступного року, або через рік. Цей процес займе роки, бо Україні потрібно буде виконати ще не одну умову, вимогу, щоб адаптувати своє законодавство до законодавства в ЄС. І мова йде не тільки про прийняття законів, але й про стандарти у житті, й зокрема у політиці, які повинні бути не на папері, а у реальному житті.

Тому, мене особисто турбує четверта вимога щодо національних меншин та рекомендацій Венеційської комісії про внесення змін у закони про державну мову, ЗМІ та освіту.

Жодні рекомендації не можуть бути виконані, якщо вони обмежують використання української мови в Україні. Так, саме обмежують використання, а не як вже говорять деякі представники влади, що ці зміни не будуть стосуватись знання української мови, бо питання не тільки у вивченні української мови різними нацменшинами, які проживають в Україні, питання у тому, щоб не обмежувалась українська мова у ЗМІ та освіті.

На моє глибоке переконання, українська мова має бути в Україні мовою міжнаціонального спілкування, а не тільки державною мовою, як це записано у Конституції України.

Крім цього, варто чинній владі перестати займатись піаром у питанні вступу України в ЄС, бо не ця влада буде підписувати членство України в ЄС. І тому робити заяви, як це зробила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, що Україна здатна завершити переговори для вступу в ЄС протягом двох років.

З цією корумпованою владою це не може відбутись взагалі, від слова взагалі.

Бо можна заявляти та навіть приймати закони, які від чинної влади вимагають наші партнери, про боротьбу з корупцією, і при цьому продовжувати не просто обкрадати український народ, український бюджет та іноземну допомогу, а займатись мародерством у неймовірних масштабах на десятки мільярдів гривень.

І ще можна пробувати чинній владі дурити наших партнерів, хоча думаю, що це вже "не працює", але український народ добре знає реальну ситуацію з корупцією та мародерством в Україні.

Так, за даними соціологічного дослідження, яке було проведене на замовлення газети "Дзеркало тижня" соціологічною службою Центру Разумкова, більшість громадян вважають, що головною перешкодою на шляху до вступу України в ЄС стане високий рівень корупції, а не війна.

Корупцію як найбільшу перешкоду вступу України в ЄС, назвали 51,7% респондентів, а війну тільки 19%.

Це – вирок чинній владі в Україні, який виніс український народ, бо вже "позитивні" новини на єдиному телемарафоні не переконують більшість у тому, що біле то є чорне і мародери у владі, то є добре.

Рух в ЄС через переговорний процес, що зобов’язуватиме владу в Україні приймати необхідні рішення, які унеможливлять існування чинної влади у непритаманному для них середовищі, яке буде створюватись і яке не передбачає перебування у владі мародерів, невігласів, нездар і зрадників.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

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