Україна і НАТО підписали оновлений меморандум про технічне співробітництво

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"У рамках цієї оновленої угоди ми поглиблюватимемо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримувати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг, одночасно визначаючи сфери, де може знадобитися навчання їхнього персоналу. Наші експерти готові продовжувати це важливе партнерство", - сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декамп.

У рамках технічного співробітництва з 2018 року в Україну постачають захищене комунікаційне обладнання. Крім того, в рамках угоди розробили регіональну програму безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP), яка спрямована на забезпечення раннього сповіщення та координації протидії загрозам у повітряному просторі. Система RASP дозволяє підрозділам НАТО й України обмінюватися повітряними знімками з радарів та безпосередньо комунікувати між собою. Ця система має окрему захищену мережу і працює поза Інтернетом.

Також угода передбачає обмін знаннями, а саме формат, коли експерти Агентства діляться з українськими фахівцями досвідом НАТО в організації системи військового управління й комунікацій.

"Підписаний сьогодні меморандум продовжує наше співробітництво, започатковане у 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління Збройними Силами України", - зазначила голова Місії України в НАТО Наталія Галібаренко.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує отримати конкретні терміни щодо членства в НАТО на саміті влітку.

14 січня в адміністрації Джо Байдена розповіли, що США планують тренувати українських військових у державах східного флангу НАТО.

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