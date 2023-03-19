Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбудеться в угорському Дебрецені та розпочнеться о 21:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного.

Збірна України вийшла до фіналу Євро вперше в історії. Іспанки є чинними чемпіонками Європи та переможницями першого в історії Євро, який відбувся у 2019 році.

Футзал

Євро-2023

Жінки. Фінал

Іспанія - Україна

Дебрецен, Угорщина, Fonix Arena

19 березня, 21:00

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного