Україна - Іспанія: де та коли дивитися фінал жіночого Євро-2023 з футзалу
У неділю, 19 березня, у фінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу жіноча збірна України зустрічається з Іспанією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбудеться в угорському Дебрецені та розпочнеться о 21:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного.
Збірна України вийшла до фіналу Євро вперше в історії. Іспанки є чинними чемпіонками Європи та переможницями першого в історії Євро, який відбувся у 2019 році.
Футзал
Євро-2023
Жінки. Фінал
Іспанія - Україна
Дебрецен, Угорщина, Fonix Arena
19 березня, 21:00
Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного
- 17 березня у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу жіноча збірна України перемогла Угорщину.
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