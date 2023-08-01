Україна має право захищатись від агресії РФ: у США та ЄС прокоментували удари дронами по Москві
Держдеп Сполучених Штатів та зовнішньополітична служба ЄС прокоментували удари безпілотників по Москві, які сталися у ніч на 30 липня та 1 серпня
Реакцію Держдепу висловив його речник Меттью Міллер, інформує "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи підтримують США слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" у Москві – це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", Міллер заявив, що він "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри".
"Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – наголосив представник Держдепу.
Він також нагадав, що "саме українська цивільна інфраструктура є мішенню" росіян, і "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли РФ б'є по школах, лікарнях і багатоквартирних будинках.
Також нещодавні атаки дронів у російській столиці Москві прокоментували у ЄС, зазначивши, що не довіряють російським заявам. Про це на брифінгу у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, пише "Європейська правда".
"Ми бачили повідомлення про те, що у Московському регіоні літали дрони. Ми не знаємо походження, обставин чи інших деталей, і будь-які заяви Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки Росія активно маніпулює будь-якою інформацією. Росія не повинна використовувати це як привід для подальшої ескалації через триваючі незаконні та варварські напади на Україну та її народ", – підкреслила вона.
Массралі додала, що ЄС засуджує загарбницьку війну Росії проти України та залишається непохитним у своїй підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.
"Україна має повне право захищатися від російської агресії, право на самооборону. Зброя від ЄС може використовуватися лише для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Ми встановили суворий механізм для забезпечення того, щоб обладнання, надане ЄС, перебувало під виключною відповідальністю та під контролем Збройних сил України виключно з метою самооборони", – наголосила вона.
- Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
- У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву: два безпіллотники начебто збила ППО, а один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ.
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