Реакцію Держдепу висловив його речник Меттью Міллер, інформує "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи підтримують США слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" у Москві – це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", Міллер заявив, що він "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри".

"Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – наголосив представник Держдепу.

Він також нагадав, що "саме українська цивільна інфраструктура є мішенню" росіян, і "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли РФ б'є по школах, лікарнях і багатоквартирних будинках.

Також нещодавні атаки дронів у російській столиці Москві прокоментували у ЄС, зазначивши, що не довіряють російським заявам. Про це на брифінгу у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, пише "Європейська правда".

"Ми бачили повідомлення про те, що у Московському регіоні літали дрони. Ми не знаємо походження, обставин чи інших деталей, і будь-які заяви Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки Росія активно маніпулює будь-якою інформацією. Росія не повинна використовувати це як привід для подальшої ескалації через триваючі незаконні та варварські напади на Україну та її народ", – підкреслила вона.

Массралі додала, що ЄС засуджує загарбницьку війну Росії проти України та залишається непохитним у своїй підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії, право на самооборону. Зброя від ЄС може використовуватися лише для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Ми встановили суворий механізм для забезпечення того, щоб обладнання, надане ЄС, перебувало під виключною відповідальністю та під контролем Збройних сил України виключно з метою самооборони", – наголосила вона.