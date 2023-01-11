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Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ, - віцепрезидент Єврокомісії

11 січня, 2023 середа
13:19
Світ Франс Тіммерманс

Доки на українській території перебувають війська Росії, наша держава не може стати членом ЄС, але Союз має підтримати нашу країну в досягненні перемоги над РФ

Про це заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив в інтерв'ю для DW.

"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети", - сказав він.

За словами Тіммерманса, ЄС має підтримати Україну у боротьбі проти Росії. Він наголосив  що Україна може мати особливу роль у реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі.

"Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником "зеленого водню" та біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому", - заявив Тіммерманс.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них - наявність стабільних державних інститутів, чинна ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Крім того, Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

  • 14 грудня у Верховній Раді запевнили, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС. Водночас опозиція переконує, що це не зовсім так, адже при розробці та ухваленні законів надано перевагу не якості, а швидкості.
  • 31 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

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