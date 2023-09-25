Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Наша нова енергетична угода з Україною включає $522 млн на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та покращення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами", - написала вона.

Зазначається, що пів мільярда доларів з цієї суми піде на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України.

За словами Брінк, це важливо для перемоги в майбутньому.

Штати мають намір надати Україні додатково $100 млн допомоги у сфері енергетики за умови, що відповідні органи влади України

докладуть зусиль для реалізації наступних кроків:

затвердити новий статут та створити Наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" до 30 жовтня 2023 року;

продемонструвати прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП "НАЕК "Енергоатом", а саме розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" до 30 листопада та утворити ПАТ "Енергоатом" до 31 грудня 2023 року.

НКРЕКП має до 1 квітня 2024 року встановити порядок, обсяг, ступінь і періодичність подання інформації про гуртову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Меморандум набирає чинності з дати його підписання Учасниками та передбачається, що він буде чинним протягом одного року.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

Згодом стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

21 вересня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.