Україна отримала від Литви польове спорядження і сухпайки для ЗСУ
20 грудня прибув черговий пакет підтримки від Литви. Українським воїнам передали необхідне бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків
Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.
"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, аби сприяти нелегкій боротьбі України з жорстоким агресором. Різноманітне спорядження на відкритому повітрі є необхідним для бійців у зимовий період. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч набоїв до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.
Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.
- 15 грудня стало відомо, що Литва відремонтувала й готова передати Україні танки Leopard, які були пошкоджені на полі бою. При цьому кількість цих танків не уточнюється.
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