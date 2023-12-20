Україна отримала від Литви польове спорядження і сухпайки для ЗСУ

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, аби сприяти нелегкій боротьбі України з жорстоким агресором. Різноманітне спорядження на відкритому повітрі є необхідним для бійців у зимовий період. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч набоїв до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.