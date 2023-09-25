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Україна під час блекаутів возила дизель на окуповану ЗАЕС, аби запобігти ядерній аварії, — Галущенко

25 вересня, 2023 понедiлок
17:56
Економіка ЗАЕС

Україна під час блекаутів 7 разів возила дизельне пальне на тимчасово окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, аби запобігти ядерній аварії

Про це "Суспільному" розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.

"Україна, "Енергоатом" закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитись про коридор, аби постачати туди, щоб коли 7 разів був блекаут, у нас не сталася аварія", — сказав міністр.

За його словами, на ЗАЕС доставили загалом "близько 500 тонн дизеля".

Галущенко назвав таку ситуацію "парадоксом".

"По факту росіяни там контролюють, ну і хай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якщо із цих семи блекаутів і один би стався і не вистачило б дизеля — це ядерна аварія", — зазначив міністр.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною, а в липні Агентство зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

ЗАЕС досі під'єднана до енергосистеми України, хоча окупанти кілька разів намагалися перепідключити її до енергосистеми РФ.

Новини
Україна
Війна з Росією
окуповані території
Запорізька АЕС
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