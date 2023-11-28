Україна планує перейменувати населені пункти в Криму: їм повернуть історичні назви кримськотатарською мовою

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Так, на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови йшлося про те, що топоніми, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування, має бути прописано латинкою.

"Підготовка цього рішення триває на виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", - розповіли у Мінреінтеграції.



"Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники", - додали у відомстві.



За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення уряду. Це питання перебуватиме на контролі Мінінфраструктури, Мінреінтеграції, постійного представника президента України в АР Крим, Меджлісу кримськотатарського народу та Інституту національної пам’яті.