Україна планує перейменувати населені пункти в Криму: їм повернуть історичні назви кримськотатарською мовою
Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму буде повернуто історичні найменування кримськотатарською мовою. Наразі триває підготовка цього рішення
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Так, на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови йшлося про те, що топоніми, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування, має бути прописано латинкою.
"Підготовка цього рішення триває на виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", - розповіли у Мінреінтеграції.
"Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники", - додали у відомстві.
За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення уряду. Це питання перебуватиме на контролі Мінінфраструктури, Мінреінтеграції, постійного представника президента України в АР Крим, Меджлісу кримськотатарського народу та Інституту національної пам’яті.
- У 2021 році президент Зеленський підписав закон, який визначає, що корінними народами, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.
- День корінних народів щороку відзначають 9 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.66
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе