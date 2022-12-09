"Освятив їм танки – освятив військову техніку!"

Начальник київської обласної міліції Андрій Нєбитов не приховує огиди, описуючи, як отець Микола Євтушенко, священник Української православної церкви Московського патріархату, співпрацював з росіянами, пропонуючи благословення та закликаючи своїх парафіян вітати війська загарбників.

75-річного священнослужителя, суд над яким триває в Києві, звинувачують не лише в спробі поставити церковну печатку на вторгнення, а й у виявленні місцевих жителів, які, швидше за все, чинили опір 33-денній окупації Росією Бучі, міста на північний захід від Києва, яке стало синонімом воєнних злочинів.

Євтушенко – далеко не єдиний священнослужитель, який потрапив у поле зору української влади через звинувачення в колабораціонізмі. Понад 30 священників перебувають під слідством, а спецслужби провели серію рейдів у монастирях і церквах по всій країні, щоб викорінити проросійських священнослужителів.

Розслідування заглибилося до серцевини дуже політичного розколу, який розділяє церкви цієї переважно православної нації. Напруженість зростає і викликає чимало питань щодо того, наскільки далеко президент Володимир Зеленський може зайти, посилюючи тиск на нібито релігійну установу через побоювання, що вона є розсадником небезпечної п’ятої колони.

У 2018 році українська церква розкололася на дві групи з дуже схожими назвами. Попри спротив Кремля, Православна церква України (ПЦУ) отримала церковну незалежність від Константинопольського патріархату 2019 року. На знак політичних розладів, що лежать в основі ворожнечі, церкви ПЦУ (на той час – церкви УПЦ Київського патріархату, – ред.) запропонували підтримку протестувальникам Майдану 2014 року, який скинув Віктора Януковича, сатрапа Москви в Україні.

Українська православна церква (УПЦ) залишилася лояльною до Москви і є церквою, до якої належать Євтушенко й інше духовенство, яке перебуває під слідством. УПЦ має більше землі та будівель, але ПЦУ заявляє про щонайменше вдвічі більше вірян. Хоча в травні УПЦ заявила про припинення свого підпорядкування московському патріарху Кирилу, гучному прихильнику президента Росії Володимира Путіна, мало хто вірить, що розкол є щирим. Кирило розглядає вторгнення як релігійну війну, апокаліптичну боротьбу зі злими силами, які мають намір зруйнувати дану Богом єдність Святої Матері Русі, а українські законодавці й інші критики звинувачують УПЦ у тому, що вона імітує розрив зі своєю владою в Москві.

Бійня в Бучі

Армія, яку Євтушенко благословляв у Бучі, чинила злочини. Коли росіяни відходили, вони залишили 458 тіл, переважно цивільних, у тому числі дітей. Усі вони стали жертвами зґвалтувань і вбивств, як-от старший чоловік, застрелений у своєму саду, сім’я, розстріляна з автомата в їхній машині, коли люди намагалися втекти в безпечне місце. Після відступу росіян місто було всіяне тілами, одні були поховані, а інші – ні. У підвалі знайшли вісімнадцять понівечених трупів чоловіків, жінок і дітей, а на узбіччі під ковдрою – трьох оголених жінок, яких російські солдати намагалися спалити перед відступом.

Скотство не зупинило Євтушенка

У міру розгулу він наполегливо підтримував росіян, видаючи їм місцевих посадовців, ветеранів української армії, а також "будинки заможних людей, які потім пограбували окупанти", за даними слідства.

Священник захищається тим, що його змусили до таких дій, але начальник поліції не має співчуття.

"Він не визнає своєї провини й каже, що росіяни погрожували йому вбити або щось в цьому роді", – каже Нєбитов, хитаючи головою.

Серед інших 30 священників під слідством – Олександр Бойко з села Дептівка Сумської області, затриманий за підозрою у "пропагуванні ворожої ідеології, виправдовуванні дій країни-агресора в Україні та підтримці окупації", – повідомляє прокуратура. Місцеві жителі розповіли українським ЗМІ, що Бойко супроводжував росіян на своїй машині по селу, виголошуючи промосковську проповідь: "Ми повинні любити Росію. Без Росії ми ніщо".

Українська прокуратура оголосила в середу, що священника з Луганської області визнали винуватим у співпраці з росіянами та засудили до 12 років ув’язнення. Його визнали винним у наданні росіянам розвідданих про ЗСУ.

"Священник Української православної церкви Московського патріархату Луганської області засуджений до 12 років позбавлення волі за повідомлення ворогу про позиції української оборони. Прокурори довели в суді, що священник лисичанської церкви сприяв російським збройним формуванням під час бойових дій проти української армії", – повідомив Офіс генпрокурора в Telegram-каналі.

У міру того, як з’являється все більше доказів про зрадницьких священників, громадський галас про заборону УПЦ зростає. Громадська петиція минулого тижня із закликом заборонити УПЦ набрала 25 000 підписів, необхідних для того, щоб її офіційно передали президенту Зеленському.

Заборонити чи не заборонити

Ще до того, як петиція потрапила на стіл Зеленського, понад 30 українських депутатів на чолі з Миколою Княжицьким (народний депутат з "Європейської Солідарності") із різних політичних партій підтримали закон, який забороняє церкву та передає її майно ПЦУ.

У минулому влада Зеленського остерігалася діяти проти московської церкви в Україні, не бажаючи переступати межі свободи віросповідання або порушувати норми Європейського Союзу чи міжнародні норми щодо захисту віросповідання. Вони хотіли уникнути образи прихильників церкви, чітко усвідомлюючи, що в рядах її священників і богомольців є багато патріотичних українців, а деякі з них воюють на фронті проти росіян.

Але докази того, що лідери церков різною мірою діяли як прихильники ворога, спонукали до зміни думки.

В одному зі своїх щоденних вечірніх звернень Зеленський заявив, що його влада працює над законодавством, щоб захистити "духовну незалежність" країни та унеможливити діяльність в Україні "релігійних організацій, пов’язаних з центрами впливу" в Росії. Він закликав називати й викривати провідних церковних діячів і священників, які допомагали Росії.

Глава України також розпорядився протягом двох місяців завершити розслідування управління УПЦ та її канонічних відносин з Московським патріархатом.

Розмови про заборону УПЦ викликали лють у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Київ у розв’язанні "війни з Російською православною церквою" – дивний вислів, враховуючи запевнення УПЦ в тому, що вона більше не пов’язана зі своєю материнською церквою в Москві.

Речник Московського патріархату Володимир Легойда назвав запропоновані кроки "актом залякування" та останнім витком переслідувань православних вірних, яке, як він стверджує, почалося 2014 року, після повалення режиму Януковича. Він не навів прикладів переслідувань. Московський патріархат, Путін і його помічники назвали утиски Києва щодо УПЦ виправданням для військових дій на Донбасі України після 2014 року.

"Русскій мір"

Серед установ, які потрапила в поле зору спецслужб України, – Києво-Печерська лавра XI століття, також відома як Печерський монастир, визначний центр православного християнства. На Заході України агенти провели обшук у Корецькому жіночому монастирі та Волинському монастирі ікони Божої Матері.

У заяві Служби безпеки України (СБУ) зазначено, що необхідно провести перевірки на наявність зброї та переконатися, що диверсанти чи колабораціоністи, яких розшукує міліція, не переховуються в церковних будівлях.

"Зазначені заходи проводять з метою недопущення використання релігійних громад як осередків "русского міра", захисту населення від провокацій і, зокрема, терористичних актів", – повідомили в СБУ.

Українські офіційні особи кажуть, що під час рейдів було знайдено матеріали, які вказують на те, що УПЦ підтримувала зв’язки з Російською православною церквою протягом усієї війни. (Фраза "русскій мір" – це концепція, яку Путін використав, щоб виправдати свою анексію Криму та яку назвав причиною вторгнення в Україну.)

У розмові з POLITICO митрополит Климент, речник УПЦ, спочатку не згадав про рейди, сказавши, що "Служба безпеки більше перевіряла заходи охорони здоров’я з огляду на COVID-19". Але потім додав: "Це політична маніпуляція – вони хочуть звинуватити Лавру в неправомірних діях, але в підсумку не знайшли нічого викривального – ні зброї, ні диверсантів, ні чогось подібного".

Можливо, зброї – ні, але СБУ висунула звинувачення кільком священнослужителям Лаври в тому, що вони "прославляли Росію" під час богослужінь, співали гімни та пісні про пробудження Росії та виправдовували вторгнення в Україну.

"Ті, хто чекає на "пробудження Русі-матінки" під час повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, повинні розуміти, що це завдає шкоди інтересам і безпеці України та її громадян, – заявив голова СБУ Василь Малюк – Ми не допустимо таких виразів".

Під час рейдів було виявлено прокремлівські брошури, книги та газети, як-от "Русский вестник", кажуть співробітники СБУ.

Після повстання на Майдані 2014 року періодично лунали заклики заборонити пов’язану з Росією церкву, а противники називали її троянським конем. Майже 600 парафій перейшли до ПЦУ з 2014-го до початку 2022 року (до 2018 року – УПЦ КП, а згодом – ПЦУ, – ред.). Після повномасштабного вторгнення ця тенденція переросла в потік, і ще тисяча парафій змінила приналежність.

З наростанням критики й, мабуть, намагаючись зупинити "дезертирство", у травні церква оголосила, що вона переписала свій статут, припинивши своє підпорядкування Російській православній церкві та патріарху Кирилу. Але УПЦ не оприлюднила свого нового статуту і продовжує проводити богослужіння, на яких священники моляться за Росію та проголошують бачення російського світу.

Усе ще вірні Москві

Переписування статуту – "це просто гра", заявив POLITICO архієпископ ПЦУ Євстратій.

"Це косметика і просто риторика; це не реальне рішення порвати з Москвою. Вони сказали, що змінили закони церкви, щоб виключити їхні зв’язки з Російською православною церквою. Але це було більш ніж пів року тому, а вони досі не опублікували нову версію статуту", – сказав Євстратій.

Він каже, що заборона виправдана.

"Україна протистоїть російській агресії не лише на полі бою, а й у різних сферах. Україна забороняє діяльність російських банків, російських ЗМІ, а Україна заборонила проросійські політичні партії, і я вважаю, що має бути закон, який забороняє прив’язану до Росії церкву, яку Москва використовує як інструмент ідеологічної агресії. Це не означає, що люди не можуть вірити у що хочуть і молитись, як хочуть, але ми не можемо мати українські релігійні організації, контрольовані Москвою", – сказав він.

Архієпископ наголосив на походженні Московського патріархату та створенні його в 1943 році комуністичним диктатором Йосифом Сталіним як керівного органу для управління православними релігійними справами в Радянському Союзі. "Московський патріархат є російським державним органом", – сказав Євстратій.

Такого ж погляду дотримувався покійний архіваріус КДБ Василь Мітрохін, який на початку 1990-х років утік до Британії. У своїй книзі Мітрохін розкрив, що Патріархія була створена як прихована організація російських спецслужб, а її священників використовували як "агентів впливу" і навіть для "активних заходів" і шпигунських місій.

Після розпаду Радянського Союзу мало що змінилося, кажуть деякі західні аналітики й українські законодавці, включно з Княжицьким, який давно виступає за заборону УПЦ.

Княжицький сказав POLITICO, що Російська православна церква та УПЦ – це одне й те саме – "частина російської держави", яку Кремль використовує в Україні й інших місцях у підривній гібридній війні та як інструмент зовнішньої політики, а також як агентів для російських спецслужб.

Княжицький та інші кажуть, що використання церкви для державних цілей було ще до Сталіна: російські лідери, зокрема Катерина Велика та цар Микола I використовували православ’я як ідеологічне виправдання експансії Російської імперії у 18-му та 19-му століттях.

"Ця церква не є релігійною за своєю природою, вона реалізує державну політику Російської Федерації", – сказав він.

Перекладено з POLITICO

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb