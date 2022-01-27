Україна посіла 35 місце з 39 європейських країн за рівнем споживання алкоголю

Про це повідомляє рахункова палата у Facebook.



"8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Проте, як виявилось, ми ( українці, - ред.) не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце", - йдеться у дописі.



Як припустили у Рахунковій палаті, істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю.



"Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції", - пише Рахункова палата.



Нагадаємо, в Україні продавці алкогольних напоїв з 1 жовтня повинні вказувати в чеку акцизні коди пляшок.