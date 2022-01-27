Україна посіла 35 місце з 39 європейських країн за рівнем споживання алкоголю
Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що кожен українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 л алкоголю
Про це повідомляє рахункова палата у Facebook.
"8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Проте, як виявилось, ми ( українці, - ред.) не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце", - йдеться у дописі.
Як припустили у Рахунковій палаті, істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю.
"Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції", - пише Рахункова палата.
- Нагадаємо, в Україні продавці алкогольних напоїв з 1 жовтня повинні вказувати в чеку акцизні коди пляшок.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.78
Купівля 28.78Продаж 29.1
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе