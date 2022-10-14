Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наша оборонна промисловість зробила чудо і старі комплекси, яких вже насправді дуже мало у світі, використовуються надефективно. Але дійсно, ресурс ракет закінчується. Коли кожного дня ми збиваємо 100 цілей, то на них треба 100 ракет. Це дуже багато і дуже дорого. Якщо ми говоримо про постачання одного комплексу на місяць, що нам зараз пропонують наші партнери, то цього точно мало. Зараз мова має йти вже про десятки комплексів, про постачання дивізіонами. І тоді ми зможемо говорити про якусь заміну, можливо, через пів року", - сказав Михайло Самусь.

Військовий експерт погодився з тезою про поступове закінчення запасів озброєння у росіян, однак зауважив, що у них може залишатися ще кілька тисяч старих ракет.

"Я звісно приєднуюся до тих оцінок, що у РФ має закінчуватися запас високоточних ракет, але ми знаємо, що у них дуже багато старих ракет. Вони модифікували С-300 і можуть обстрілювати цивільне населення і наші міста. Ми маємо розуміти, що у Росії може бути ще кілька тисяч таких ракет, тому у нас має бути потенціал, щоб постійно мати можливість захищати своє небо. Не бути залежними від запасів С-300 чи буків, бо вони рано чи пізно закінчаться при такому інтенсивові використання росіянами своїх старих, неточних, але дуже смертоносних ракет", - зазначив він.

10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.

Міністр оборони Резніков опублікував статистику щодо високоточних ракет, найбільше "калібрів", які Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

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