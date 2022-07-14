Україна працює над організацією евакуації з території Святогірської Лаври

Про це повідомили в управлінні розвідки України.

"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.

"На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій", - додають у розвідці.

Повідомляють, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та деякі з них є у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Для них планують доправити гуманітарні вантажі – їжу, воду та медикаменти.

9 травня російські війська прицільними ударами знищили скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату у Донецькій області.

4 червня внаслідок російського обстрілу загорівся дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb