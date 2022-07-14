Україна працює над організацією евакуації з території Святогірської Лаври
Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів з території Святогірської Лаври. На території Лаври перебувають близько 600 людей
Про це повідомили в управлінні розвідки України.
"Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам боку російських військових.
"На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій", - додають у розвідці.
Повідомляють, що близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та деякі з них є у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Для них планують доправити гуманітарні вантажі – їжу, воду та медикаменти.
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