Україна представила близько сотні книжок на ярмарку франкомовної книги в Монреалі
На найбільшому ярмарку франкомовної книги у Північній Америці, 46-му Монреальському книжковому салоні, Україна представила близько сотні українських книжок, з яких понад 20 у перекладі французькою мовою
Про це повідомляє посольство України в Канаді.
Цього року на 46-му Монреальському книжковому салоні (Salon du livre de Montréal 2023), який працюватиме до 26 листопада, вже вдруге представлений український стенд.
Організатори стенду - Український клуб Монреалю (Club Ukrainien de Montréal) за сприяння посольства України в Канаді, Українського інституту книги, Української каси Desjardins та компанії MEEST Canada, представили близько сотні українських книжок, з яких понад 20 у перекладі французькою мовою.
Цьогоріч на українському стенді вперше представлена книжка «Жовтий метелик» Олександра Шатохіна, видана квебекським видавництвом за українською ліцензією.
Окрім книжок, український стенд також представляє виставку постерів з колекції #SupportUkrainePIC від клубу ілюстраторів Pictoric.
Зазначається, що колекція створена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, висвітлюючи перебіг війни, російські воєнні злочини, біль та звитягу українського народу.
"Традиційно присвячений літературі французькою мовою, проте вже вкотре стає місцем зустрічі українців, що шукають українську літературу, та місцевих ентузіастів, які прагнуть вивчити українську мову", - йдеться у повідомленні.
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