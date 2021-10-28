Україна приєдналася до ініціативи щодо скорочення викидів метану

Кабмін прийняв постанову про схвалення листів щодо участі у Глобальній ініціативі зі скорочення викидів метану під час засідання, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, листи будуть направлені віцепрезиденту Європейської комісії з питань Зеленого курсу Франсу Тіммермансу та спецпосланцю з питань клімату США Джону Керрі щодо участі України в ініціативі, яка буде офіційно представлена на конференції Сторін Паризької угоди.



Зазначається, що ЄС, США та ще 32 країни вже висловили підтримку Ініціативи. Мова йде про Канаду, Аргентину, Гану, Індонезію, Ірак, Італію, Мексику та Велику Британію, які є ключовими емітентами метану у світі.



Країни, які приєднуються до Ініціативи, зобов’язуються досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30% від рівня 2020 року та сприяти використанню найкращих наявних методів щодо кількісної оцінки викидів метану.



Відповідно до ухваленого докумету, Україна зобов'язалася брати участь у досягненні цієї мети.

У документі зазначається, що основними джерелами викидів метану є: сільське господарство (40%), викопне паливо (35%) та відходи (20%). У секторі викопного палива видобуток, переробка та розподіл нафти та газу становлять 23% викидів метану, а видобуток вугілля - 12%.