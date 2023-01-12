За законопроєкт №0159 проголосували 317 нардепів.

Марракеський договір про полегшення доступу сліпих і осіб із порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів було прийнято 27 червня 2013 року в Марракеші. Документ є частиною зводу міжнародних договорів з авторського права, адміністративні функції яких виконує Всесвітня Організація Інтелектуальної власності (ВОІВ). Головною метою Марракеського договору стало встановлення низки обов’язкових для виконання обмежень і винятків на користь сліпих і осіб із порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію.

Євросоюз приєднався до цього договору в 2018 році.

За даними ВООЗ, станом на осінь 2022 року у світі близько 2,2 млрд людей страждають на порушення зору.

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