Україна приєдналася до Марракеського договору, який полегшує незрячим доступ до друкованої продукції
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про приєднання України до Марракеського договору про полегшення сприйняття друкованої продукції людьми з порушеннями зору
За законопроєкт №0159 проголосували 317 нардепів.
Марракеський договір про полегшення доступу сліпих і осіб із порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів було прийнято 27 червня 2013 року в Марракеші. Документ є частиною зводу міжнародних договорів з авторського права, адміністративні функції яких виконує Всесвітня Організація Інтелектуальної власності (ВОІВ). Головною метою Марракеського договору стало встановлення низки обов’язкових для виконання обмежень і винятків на користь сліпих і осіб із порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію.
Євросоюз приєднався до цього договору в 2018 році.
За даними ВООЗ, станом на осінь 2022 року у світі близько 2,2 млрд людей страждають на порушення зору.
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