Україна розглядає варіанти реструктуризації зовнішнього боргу, - Bloomberg

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Загалом Україна та партнери розглядають кілька сценаріїв. Вирішення хочуть знайти до 1 вересня, коли Київ повинен погасити $1,4 млрд боргу, а також виплатити відсотки. Однак Україна зазнала великих руйнувань, близько 20% території окуповані росіянами, експорт зерна, який приносив суттєві прибутки, заблоковано, а мільйони людей покинули країну. Тому український уряд веде консультації з Міжнародним валютним фондом щодо вирішення фінансової та боргової ситуації в Україні. На початку березня МВФ схвалив надзвичайну позику Україні в розмірі $1,4 млрд, скасувавши існуючу угоду країни з фондом stand-by, за якою залишалося виплатити ще $2,2 млрд із 5 млрд доларів", – пише Bloomberg.

Видання наголошує, що український уряд хоче залишатися в хороших стосунках із світовими інвесторами, щоб мати можливість фінансувати відновлення країни після війни. Якщо ж Україна відмовиться платити за міжнародними облігаціями, то ризикує втратити доступ до світових боргових ринків на багато років. Натомість реструктуризація облігацій України допоможе знизити її борговий тягар, а також гарантувати, що фінансування від союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не будуть використовувати на погашення зовнішнього боргу.

Нагадаємо, 27 червня Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом.

19 червня депутати з фракція "Слуга народу" закликали президента і уряд розпочати перемовини з міжнародними партнерами щодо списання державного боргу.

Також Bloomberg зазначає, що одним зі сценаріїв є використання заморожених російських активів як застави України. Однак юридичне підґрунтя для втілення такої ідеї наразі не можуть чітко сформулювати.

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