Україна розмістила євробонди на $500 млн з погашенням у 2029 році

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, Україна здійснила додатковий випуск єврооблігацій на суму $500 млн. Додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становить $1,25 млрд.



Зазначається, що довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103,493%. Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти спредів дохідності на 32,5 базисні пункти порівняно з початковим орієнтиром та на 57,5 б.п. порівняно з дохідністю при первинному розміщенні в квітні цього року.



Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.



За інформацією Мінфіну, залучені кошти будуть направлені на фінансування загальних бюджетних призначень.



За словами міністра фінансів Сергія Марченка, сприятливі ринкові умови дозволили поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток. Він додав, що обсяг угод був обмежений, оскільки уряд продовжує дотримуватись стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях.

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