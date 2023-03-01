У листопаді 2024 року в США відбудуться чергові президентські вибори. Кого висунуть на ці перегони демократи й республіканці, — невідомо. Є нюанс, про який мало говорять, але його не зміниш: Джо Байдену — вже 80 років, Дональду Трампу - 76. І вони обидва очолюють рейтинг найстарших президентів США (третє місце посідає Рональд Рейган). Щоправда, Трамп вже одноосібно ухвалив рішення позмагатися за президентське крісло і проводить зустрічі з людьми.

Якщо Президент Байден говорить, що "Україна ніколи не стане жертвою Росії" і допомога не припиниться, бо "це може тривати довго і багато ще буде трагедій", то 45-й президент Трамп переконує людей в тому, що можна домовитися і нема потреби витрачати мільярди. І він обіцяє зупинити війну лише двома телефонними дзвінками — президенту Зеленському і Путіну. Він впевнений у своїй унікальності: президент Макрон і президент Ердоган не змогли, а він зможе. Ще буде чимало заяв, починає колотиться…

Україна, безумовно, стане темою цих виборів. І тут не йдеться про те, що поруч з нашими солдатами мають стати зі зброєю солдати НАТО, а йдеться про фінансову допомогу. США вже надала нам 28 млрд доларів, а країни НАТО загалом - 120 млрд. І саме це обговорюється на американських кухнях. На що і на кого йдуть гроші платників податків? Бо США - "it’s all about money".

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Ви не уявляєте, як вибухають всі американські ЗМІ навіть при невеличкому корупційному скандалі в Україні. І це ще більше підігріває розмови про припинення надання допомоги, ріст цін і податків через російську-українську війну

Ви не уявляєте, як вибухають всі американські ЗМІ навіть при невеличкому корупційному скандалі в Україні. І це ще більше підігріває розмови про припинення надання допомоги, ріст цін і податків через російську-українську війну. Пересічний американець не буде знати географічне розташування України й столицю Київ, але буде знати про корупцію в якомусь з відомств.

І я прошу: не живіть стереотипом про те, що інформації про Україну достатньо. Недостатньо! Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа — до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах. Переважна більшість американців не читають газети, не дивляться теленовини, у них навіть не підключені телеканали. З розмови з ними я зрозуміла, що це така філософія життя, яку вони називають "обмежити себе від поганих новин". Вони створили світ власний світ, в якому їм добре. І після Афганістану, В‘єтнаму і Кореї будь-яка війна за участю США — це виключення з доктрини ізоляціонізму. Повне несприйняття. Хто ж прагне відправляти на війну своїх синів, братів і чоловіків в чужу країну?

Не живіть стереотипом про те, що інформації про Україну достатньо. Недостатньо! Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа — до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах

“У вас в Україні є Coca-Cola?", - запитала мене одна з викладачок англійської мови. В мене відняло мову… До цього я чула: "Ви колись робили мамографію, в Україні є таке обладнання?", "У вас банки теж так працюють?". Чому власне так? Звідки така уява?

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Я причепилася з цим питанням до одного з викладачів політології місцевого університету. Після його відповіді я багато чого зрозуміла. Більшість американців не виїжджають за кордон, у них величезна територія на континенті з островами, морями, океанами й горами. Це все їх дім. А все решта — дуже далеко, інший світ. Як колись казав мій батько, котрий роздивлявся мапу в літаку під час подорожі до США: "Доню, це ж пів калоші по карті. Як далеко".

Тому і війна для них далеко. Для більшості американців — це не їхня війна.

Рішення завжди ухвалюють еліти. Тільки сильні здатні ухвалювати непопулярні рішення, бо дивитися треба в майбутнє. Мирне майбутнє для планети.

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

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