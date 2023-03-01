Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Україна стане головною темою виборів у США
OPINION

Україна стане головною темою виборів у США

Тетяна Мокріді
1 березня, 2023 середа
12:03
Погляд Тетяна Мокріді

Що знають у світі про війну в Україні? Чи не припиниться допомога? Чи не втомляться наші союзники від цієї війни?

У листопаді 2024 року в США відбудуться чергові президентські вибори. Кого висунуть на ці перегони демократи й республіканці, — невідомо. Є нюанс, про який мало говорять, але його не зміниш: Джо Байдену — вже 80 років, Дональду Трампу - 76. І вони обидва очолюють рейтинг найстарших президентів США (третє місце посідає Рональд Рейган). Щоправда, Трамп вже одноосібно ухвалив рішення позмагатися за президентське крісло і проводить зустрічі з людьми.

Якщо Президент Байден говорить, що "Україна ніколи не стане жертвою Росії" і допомога не припиниться, бо "це може тривати довго і багато ще буде трагедій", то 45-й президент Трамп переконує людей в тому, що можна домовитися і нема потреби витрачати мільярди. І він обіцяє зупинити війну лише двома телефонними дзвінками — президенту Зеленському і Путіну. Він впевнений у своїй унікальності: президент Макрон і президент Ердоган не змогли, а він зможе. Ще буде чимало заяв, починає колотиться…

Україна, безумовно, стане темою цих виборів. І тут не йдеться про те, що поруч з нашими солдатами мають стати зі зброєю солдати НАТО, а йдеться про фінансову допомогу. США вже надала нам 28 млрд доларів, а країни НАТО загалом - 120 млрд. І саме це обговорюється на американських кухнях. На що і на кого йдуть гроші платників податків? Бо США - "it’s all about money".

Читайте також: Українська перемога: як ми її бачимо?

Ви не уявляєте, як вибухають всі американські ЗМІ навіть при невеличкому корупційному скандалі в Україні. І це ще більше підігріває розмови про припинення надання допомоги, ріст цін і податків через російську-українську війну

Ви не уявляєте, як вибухають всі американські ЗМІ навіть при невеличкому корупційному скандалі в Україні. І це ще більше підігріває розмови про припинення надання допомоги, ріст цін і податків через російську-українську війну. Пересічний американець не буде знати географічне розташування України й столицю Київ, але буде знати про корупцію в якомусь з відомств.

І я прошу: не живіть стереотипом про те, що інформації про Україну достатньо. Недостатньо! Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа — до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах. Переважна більшість американців не читають газети, не дивляться теленовини, у них навіть не підключені телеканали. З розмови з ними я зрозуміла, що це така філософія життя, яку вони називають "обмежити себе від поганих новин". Вони створили світ власний світ, в якому їм добре. І після Афганістану, В‘єтнаму і Кореї будь-яка війна за участю США — це виключення з доктрини ізоляціонізму. Повне несприйняття. Хто ж прагне відправляти на війну своїх синів, братів і чоловіків в чужу країну?

Не живіть стереотипом про те, що інформації про Україну достатньо. Недостатньо! Необхідно розповідати про Україну постійно: від серйозних публікацій в медіа — до коротеньких різнопланових відео англійською в соцмережах

“У вас в Україні є Coca-Cola?", - запитала мене одна з викладачок англійської мови. В мене відняло мову… До цього я чула: "Ви колись робили мамографію, в Україні є таке обладнання?", "У вас банки теж так працюють?". Чому власне так? Звідки така уява?

Читайте також: "Асоціація невдах" даремно очікує на падіння України

Я причепилася з цим питанням до одного з викладачів політології місцевого університету. Після його відповіді я багато чого зрозуміла. Більшість американців не виїжджають за кордон, у них величезна територія на континенті з островами, морями, океанами й горами. Це все їх дім. А все решта — дуже далеко, інший світ. Як колись казав мій батько, котрий роздивлявся мапу в літаку під час подорожі до США: "Доню, це ж пів калоші по карті. Як далеко".

Тому і війна для них далеко. Для більшості американців — це не їхня війна.

Рішення завжди ухвалюють еліти. Тільки сильні здатні ухвалювати непопулярні рішення, бо дивитися треба в майбутнє. Мирне майбутнє для планети.

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Джо Байден
війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
Читайте також:
28 лютого, 2023 вiвторок
Так важко ще у Бахмуті не було, ситуація пекельна, - військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" Бабичев
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 лютого, 2023 понедiлок
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
28 лютого, 2023 вiвторок
Журналістка 5 каналу зазнала кібербулінгу після запитання Зеленському
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 березня
12:04
Українська ППО ЗСУ
У небі над Київською областю виявили повітряний об'єкт, - КОВА
12:00
Оновлено
Придністров'я
У МЗС РФ заявили, що Україна нібито готує провокації з радіоактивними матеріалами у Придністров'ї, уряд Молдови спростував
11:51
відключення електроенергії
Унаслідок обстрілів пошкоджено мережі у трьох областях, – Укренерго
11:31
на фото автотрансформатор від Литви
Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор для пошкодженої підстанції
11:31
Патрульна поліція
Поліція запобігла 41 зібранню молоді у межах руху ПВК Редан
11:30
Ярослав Амосов та Логан Сторлі (ліворуч)
Українець Амосов увірвався до топ-3 рейтингу Bellator незалежно від вагової категорії
11:21
Ексклюзив
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
З 2014 року Росія депортувала з України понад 1,5 млн дітей, - юристка Рашевська
11:17
Михайло Подоляк
У Зеленського прокоментували атаки дронів на ворожій території: Україна не б'є по РФ
10:57
На Херсонщині чоловік загинув при спробі розібрати знайдений вибуховий пристрій
10:42
обстріл
За минулу добу ворог 86 разів обстріляв Херсонщину: загинули 5 людей, 7 дістали поранення
10:35
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У тимчасово окупованій Кадіївці вибухнули фури з російським боєкомплектом, – Гайдай
10:28
Ексклюзив
російські окупанти
В окупованому Бердянську росіяни обшукують гаражні кооперативи, - заступник голови райради Дудукалов
10:26
на фото наслідки обстрілу Нікопольщини
Росіяни за ніч 8 разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені кілька підприємств і приватні будинки
10:04
OPINION
Михайло Басараб
Кремль і опозиція грають в один футбол
09:54
Майк Тайсон
Майк Тайсон назвав важковаговика з найпотужнішим ударом в історії
09:39
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росіяни обстріляли Чугуїв, поранено чоловіка та 13-річного хлопчика
09:18
Євпаторія
У Чорноморському та Євпаторії пролунали вибухи
09:18
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 березня: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
08:55
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу окупанти в Україні втратили 650 військових, 7 танків та 10 артилерійських систем
08:41
Іранські дрони, БПЛА
Британська розвідка пояснила, чому РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області
08:28
OPINION
Микола Княжицький
Чи може Україна і в ЄС вступити, і авторитаризм побудувати?
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Весняний наступ РФ. Де і коли?
07:59
ЗСУ
ЗСУ за минулу добу уразили 9 районів зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
07:53
Ярослав Ракицький (ліворуч)
УПЛ: "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1". Турнірна таблиця
07:44
Пентагон
У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
07:30
Мілан - Рух, юнацька Ліга УЄФА
"Рух" зіграв проти "Мілана" у 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА
07:08
Руслан Ротань
Ротань назвав імена асистентів у збірній Україні та розповів про роль в команді Реброва
06:44
Китай
Китайська супутникова компанія надавала аерознімки російським "вагнерівцям", - Sky News
06:36
Олександр Лукашенко, Китай
В ISW розповіли, які завдання Кремля Лукашенко виконує під час візиту до Китаю
06:10
фейк, фейки
Росія посилює інформаційні операції, щоб сповільнити поставки зброї Україні, - ISW
05:56
Сергій Кривцов, "Інтер Маямі", МЛС
Українець Кривцов потрапив у збірну найкращих футболістів 1-го туру МЛС
05:47
фейк
У США заявили, що Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду
05:24
Поліція РФ
У Криму окупанти роздають землі вірним поліцаям, - Центр нацспротиву
05:14
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
В "Арсеналі" досі розчаровані, що Мудрик не став їхнім гравцем, - журналіст Джонс
04:01
Греція
У Греції зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Є загиблі та десятки поранених
03:28
Шахи
Росія перейшла з Європейського шахового союзу до Азії
03:14
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За день морські піхотинці знищили 12 росіян
02:31
Кримський міст
У Криму прогриміли вибухи
01:52
Губернатор Бєлгородщини заявив про початок переселення цивільних від кордону Україною
01:42
На Сумщині російський безпілотник скинув вибухові пристрої на житловий будинок
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV