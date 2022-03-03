Україна та Росія розпочали другий раунд переговорів щодо війни

Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33