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Україна в ООН застерегла інші країни від купівлі краденого Росією зерна

20 травня, 2022 п'ятниця
05:54
Світ Рада Безпеки ООН

Радник Постпреда України при ООН Сергій Дворник заявив, що країни, які купуватимуть у РФ викрадену в України сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину

Про це він сказав у Раді Безпеки ООН під час відкритих дебатів щодо продовольчої безпеки, передає Укрінформ.

Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці, зауважив він. Експорт української продукції майже зупинився через блокування Росією портів у Чорному морі.

Дворник зазначив, ще однією загрозою є дії Росії з конфіскації українського зерна для власного споживання або нелегального продажу на міжнародних ринках. Загарбники вже вкрали не менше 400-500 тис. тонн зерна.

"Україна вже попередила країни-споживачі, що партії зерна, які експортує Росія, можуть містити крадене українське зерно. Будь – яка країна, свідомо купує це зерно, буде вважатися причетною до злочину", - наголосив він.

Також Дворник додав, що не повинно бути ніяких сумнівів у тому, хто відповідає за можливий голод мільйонів людей в Азії, Африці та інших частинах світу і на окупованих територіях України.

  • 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
  • 8 травня стало відомо, що окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області. 
  • 11 травня Росія вивезла у Крим зерно з Енергодара, крали також овочі та насіння соняшника.
  • 17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.
  • Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
  • 19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.

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Економіка
Україна
ООН
зерно
злочин
Росiя
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