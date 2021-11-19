Україна вперше візьме участь у морських протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move-2022
Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move-2022, які пройдуть у Бельгії
Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил України.
"Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування", - пояснив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко.
Зазначається, що днями в Одесі відбулась конференція, на якій визначили концепцію Dynamic Move-2022, дату, час, місце та перелік учасників.
Протимінне навчання орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого 2022 року в Остенді, Бельгія. Однак організатори зважатимуть на ситуацію з COVID-19.
"Усе залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели", - сказав Матвієнко.
Брати участь у навчаннях планують представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.
Довідка: Dynamic Move - це щорічні комп’ютерні навчання, які Морське командування НАТО (MARCOM) проводить з 2013 року, одне з найважливіших навчань НАТО з протимінної війни, спрямоване на тренування командного штабу.
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