Українські фахівці вперше взяли участь у американських кібернавчаннях Cyber Flag 21
Фахівці з кібербезпеки сектору безпеки й оборони України вперше беруть участь у американських кібернавчаннях Cyber Flag 21
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Фахівці з кібербезпеки сектору безпеки й оборони України вперше в історії беруть участь у заході такого рівня, що також є одним із кроків щодо приєднання України до міжнародної спільноти в межах Cyber Flag. Це ініціатива США зі створення спільноти країн-союзників та партнерів задля поліпшення можливостей з виявлення, синхронізації й спільного реагування на змодельовані шкідливі дії в кіберпросторі, націлені на критично важливу інфраструктуру та ключові ресурси", - йдеться у повідомленні.
Навчання проходитимуть протягом 18-19 листопада на онлайн-платформі "Стійке середовище для кібертренувань". Вона дозволяє проводити тренування віддалено та залучати як окремих осіб, так і окремі групи та місії. Цією платформою управляють сухопутні війська Збройних сил США.
У пресслужбі зазначають, що кібербезпека в українському просторі сьогодні має велике значення, оскільки інформаційні технології проникають у всі сфери життя. Крім того, гібридні, і зокрема, кібернетичні загрози постійно зростають.
"Крім того, участь у заході є черговим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції нашої держави, закріпленому в Конституції", - зазначили у пресслужбі.
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