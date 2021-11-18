Українські фахівці вперше взяли участь у американських кібернавчаннях Cyber Flag 21

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Фахівці з кібербезпеки сектору безпеки й оборони України вперше в історії беруть участь у заході такого рівня, що також є одним із кроків щодо приєднання України до міжнародної спільноти в межах Cyber Flag. Це ініціатива США зі створення спільноти країн-союзників та партнерів задля поліпшення можливостей з виявлення, синхронізації й спільного реагування на змодельовані шкідливі дії в кіберпросторі, націлені на критично важливу інфраструктуру та ключові ресурси", - йдеться у повідомленні.



Навчання проходитимуть протягом 18-19 листопада на онлайн-платформі "Стійке середовище для кібертренувань". Вона дозволяє проводити тренування віддалено та залучати як окремих осіб, так і окремі групи та місії. Цією платформою управляють сухопутні війська Збройних сил США.



У пресслужбі зазначають, що кібербезпека в українському просторі сьогодні має велике значення, оскільки інформаційні технології проникають у всі сфери життя. Крім того, гібридні, і зокрема, кібернетичні загрози постійно зростають.



"Крім того, участь у заході є черговим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції нашої держави, закріпленому в Конституції", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, компанія Google та Міністерство цифрової трансформації України розробляють алгоритми, щоб YouTube припинив блокування каналів українських блогерів.

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