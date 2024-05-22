Конгресмени-республіканці критикують Білий дім за військову допомогу Гаїті, яку можна було б надати Україні

Про це повідомляє Politico.

У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол і високопоставлений член Комітету Сенату із закордонних справ Джим Ріш критикували Білий дім за використання своїх президентських повноважень щодо скорочення штату, щоб пришвидшити $60 млн військової допомоги, щоб допомогти Гаїті "придушити насильницькі банди, які сіють хаос у країні".

Цей пакет включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил, які перебувають на Гаїті. Очікується, що вони прибудуть у четвер, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.

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"Просто кажучи, адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу", - пишуть республіканці у листі.

Вони сумніваються, чи дійсно підтримуваний США план щодо Гаїті призведе до успіху, адже в ньому не вказано конкретних часових рамок та суми грошей на місію.

Зазначається, що зростає занепокоєння, що підтримка США Гаїті може нашкодити Україні.

"Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті — що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за матеріали", — сказав анонімно помічник Республіканської партії.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.