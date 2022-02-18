Україна зможе від'єднатися від енергосистем Росії та Білорусії у 2023 році, – Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.



Він уточнив, що з 24 по 26 лютого Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусії, щоб протестувати ізольований режим роботи.



"Технічно ми майже на сто відсотків готові, щоб у 2023 році Україна приєдналась до енергетичної мережі Європи… Спеціалісти Світового банку оцінили переваги синхронізації з ENTSO-E у 1,5 млрд доларів щороку для нашої держави", - сказав Шмигаль.



Прем’єр-міністр зазначив, що об’єднання з енергосистемою Європи підвищить енергетичну безпеку України.

Нагадаємо, що тепла погода в лютому дасть змогу Україні заощадити запаси вугілля на складах та краще підготуватися до тестового відключення від енергосистем Росії і Білорусі.