Україна зможе від'єднатися від енергосистем Росії та Білорусії у 2023 році, – Шмигаль
Україна технічно буде готова повністю об’єднатись з енергосистемою Європи та тим самим від'єднатись від Росії та Білорусії у 2023 році
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Він уточнив, що з 24 по 26 лютого Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусії, щоб протестувати ізольований режим роботи.
"Технічно ми майже на сто відсотків готові, щоб у 2023 році Україна приєдналась до енергетичної мережі Європи… Спеціалісти Світового банку оцінили переваги синхронізації з ENTSO-E у 1,5 млрд доларів щороку для нашої держави", - сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр зазначив, що об’єднання з енергосистемою Європи підвищить енергетичну безпеку України.
- Нагадаємо, що тепла погода в лютому дасть змогу Україні заощадити запаси вугілля на складах та краще підготуватися до тестового відключення від енергосистем Росії і Білорусі.
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