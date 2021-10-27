Українець Зубков оформив дубль у Кубку Угорщини з футболу
Український півзахисник Олександр Зубков оформив дубль у матчі Кубка Угорщини з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 жовтня, "Ференцварош" в 1/16 фіналу Кубка Угорщини на виїзді розтрощив "Текель" 7:0. Українець Олександр Зубков вийшов на поле в основі та за перший тайм оформив дубль. Після першого тайму рахунок був уже 6:0, а для нашого півзахисника матч закінчився, він був замінений.
Для Олександра Зубкова це перші голи цього сезону. На рахунку 24-річного українця також 2 асисти у 14 матчах сезону.
Кубок Угорщини
1/16 фіналу
27 жовтня
"Текель" - "Ференцварош" 0:7
Голи: Зубков, 12, 42, Узуні, 15, 19, Захаріассен, 26, 45+1, Мак, 83
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги Європи шотландський "Селтік" переміг угорський "Ференцварош".
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