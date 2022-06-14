Про це на брифінгу в Медіацентрі заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З першого дня повномасштабної війни ворог намагався встановити контроль над повітряним простором України. На наших кордонах було зосереджено 700 літальних апаратів Росії: 450 літаків та 250 вертольотів. (на даний момент ліквідовано майже 400: 213 літаків та 179 вертольотів, - ред.) Знищення наших Повітряних сил означало б повний контроль ворога у небі аж до західних кордонів. Проте ми змогли відбити атаки РФ і противник уже більше двох місяців не залітає на територію, контрольовану ЗСУ. Хоча на тимчасово окупованій території Росія використовує вертольоти та ударну авіацію", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що зберегти і до сьогодні оберігати більшу частину повітряного простору України вдалося завдяки досвіду 8-річного воєнного протистояння росіянам та їхнім найманцям на сході України.

"У першу чергу, зберегти в єдиному ключі наші Повітряні сили допомогла наша підготовка. 8 років ми розуміли, що військовий сценарій можливий, а тому готувалися до різних ситуацій. Звісно, всі сподівалися, що вдасться уникнути конфлікту політико-дипломатичним шляхом, проте війна почалася. До цього Повітряні сили були готові. За лічені години було прийнято рішення про виведення з-під удару основної частини авіації, зенітно-ракетних військ, а також особового складу. Вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення", - додав речник Повітряних сил.

Таким чином сьогодні Повітряні сили України контролюють повітряний простір на підконтрольній українській владі території.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, українська ППО збила три російські крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря

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