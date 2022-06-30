Україні легше вступити в НАТО, ніж у Європейський Союз, - політичний експерт Смолій
Політичний експерт Андрій Смолій вважає, що на даному етапі Україні легше вступити в Північноатлантичний альянс, ніж у Європейський Союз
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо говорити про організаційну та правову складові, нам набагато легше вступити в НАТО, ніж у Європейський Союз. Адже вступ у ЄС - це виконання вимог і великий масив законодавства. НАТО - це трішки про інше, це про безпеку, військово-політичний альянс. А цю військову й політично складові ми вже фактично виконали", - зазначив Смолій.
Політексперт переконаний, що Україна вже відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу.
"Україна сьогодні повинна прагнути членства в НАТО, адже наша країна вже відповідає стандартам Альянсу. Те, як воює українська армія, як себе показують захисники, використання зброї НАТО - це підтвердження того, що ми гідні бути в Північноатлантичному альянсі", - зауважив Андрій Смолій.
- 29 червня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що двері НАТО мають залишатися відчиненими для України.
- Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що рішення запросити Фінляндію та Швецію стати кандидатами в НАТО демонструє, що Путіну не вдалося закрити двері НАТО.
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