Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про організаційну та правову складові, нам набагато легше вступити в НАТО, ніж у Європейський Союз. Адже вступ у ЄС - це виконання вимог і великий масив законодавства. НАТО - це трішки про інше, це про безпеку, військово-політичний альянс. А цю військову й політично складові ми вже фактично виконали", - зазначив Смолій.

Політексперт переконаний, що Україна вже відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу.

"Україна сьогодні повинна прагнути членства в НАТО, адже наша країна вже відповідає стандартам Альянсу. Те, як воює українська армія, як себе показують захисники, використання зброї НАТО - це підтвердження того, що ми гідні бути в Північноатлантичному альянсі", - зауважив Андрій Смолій.

29 червня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що двері НАТО мають залишатися відчиненими для України.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що рішення запросити Фінляндію та Швецію стати кандидатами в НАТО демонструє, що Путіну не вдалося закрити двері НАТО.

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