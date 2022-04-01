Українська поетка Любов Якимчук виступить на церемонії Grammy

Про це поетка розповіла на своїй сторінці Facebook.



Любов Якимчук прочитає вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу" на церемонії вручення американської музичної премії Grammy.



"Проєкт буде особливий, та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, у тому числі під час церемонії, яку дивляться мільйони. Я ж казала, що Україну всюди люблять, і ось", - написала Якимчук.



Поетка Любов Якимчук народилася в Первомайську, Луганської області. Її друга збірка "Абрикоси Донбасу" вийшла у "Видавництві Старого Лева" влітку 2015 року. Книга потрапила в рейтинг "10 найкращих українських книг про АТО" за версією українського Forbes. Також вона фігурує у списку найкращих книжок десятиліття за читацькою версією



Довідка: Grammy Awards - це одна із найпрестижніших музичних нагород американської Академії звукозапису, що існує з 1958 року. Цьогорічна церемонія відбудеться 3 квітня у Лас-Вегасі.

