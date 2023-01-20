Українська ППО збила 2 російські безпілотники
У п'ятницю, 20 січня, українська ППО ліквідувала 2 російські БПЛА
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
ППО надійно спрацювала о другій половині дня на південному та східному напрямку.
"Збито два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлин-ВР" та "Орлан-10", - пишуть у Повітряних силах.
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