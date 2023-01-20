Українська ППО збила 2 російські безпілотники

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

ППО надійно спрацювала о другій половині дня на південному та східному напрямку.

"Збито два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлин-ВР" та "Орлан-10", - пишуть у Повітряних силах.

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