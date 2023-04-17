Про це і не тільки світові ЗМІ писали 17 квітня:

The New York Times:

Журналісти The New York Times написали про те, як під тінню війни Україна святкує православний Великдень. Цього року тисячі чоловіків, жінок і дітей зібралися на служби на Великдень у великих православних храмах у столиці та околицях. Збільшення натовпу у церквах є відображенням того, що, хоча на сході України точаться бойові дії, у столицю повернувся відносний спокій.

"У цей день рік тому ми всі молилися, щоб Україна вистояла ", — сказав президент України Володимир Зеленський у нічній промові. — Сьогодні — щоб Україна перемогла ".

Також у The New York Times написали про те, що "Європа кричить, коли Польща та Угорщина забороняють імпорт зерна в Україну". Минулого року Євросоюз скасував мита на українське зерно. Але фермери кажуть, що страждають від надлишку продукції в Європі. Європейський Союз розкритикував заборони Польщі та Угорщини на імпорт українського зерна та інших продуктів харчування на вихідних, заявивши, що односторонні кроки були "неприйнятними".

Оголошення з боку Угорщини та Польщі з’явилися на тлі того, що Росія висловила сумніви щодо продовження чорноморської зернової угоди, яку Організація Об’єднаних Націй і Туреччина уклали минулого року за посередництва та яка мала закінчитися протягом наступних кількох тижнів.

Крім цього, The New York Times написали про те, що деякі українські військові намагаються зробити так, щоб навіть якщо вони загинуть на війні, їхні партнери могли створити сім’ї.

"Для багатьох українців ідея збереження солдатської сперми є водночас особистою та патріотичною. Це допомагає чоловікам, які хочуть, щоб щось від них залишилося, якщо вони помруть, і це приносить комфорт їхнім партнерам. У країні, яка сьогодні славиться своїм духом опору, це ще один спосіб дати відсіч. Це залишає відкритою можливість, принаймні, зберегти українські кровні лінії, навіть якщо Кремль наполягає на тому, що українська державність — і, відповідно, українці як окремий народ — є фікцією", - пишуть журналісти і додають, що парламент обговорює законопроект, який дозволить солдатам заморожувати свою сперму за рахунок держави.

The Washington Post:

У The Washington Post написали статтю про те, що Україна звинувачує Росію в зриві угоди про постачання зерна. Київ звинуватив Росію у саботажі угоди, яка дозволяє експортувати українське зерно на міжнародні ринки, заявивши, що угода знаходиться під загрозою закриття.

Підтримуючи цю скаргу, посол США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter, що понад 50 кораблів чекають на дозвіл прямувати до українських портів "для завантаження зерна, яке нагодує тих, хто його потребує".

"Росія намагається задушити економіку України та сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов своєї угоди", — написав Брінк.

Згідно з умовами Чорноморської зернової ініціативи, розробленої ООН минулого літа, Росія має дозволити вільний прохід кораблям, які перевозять зерно з трьох українських портів на Чорному морі, а потім прямують далі через Босфор.

Однак Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке відповідає за ліквідацію наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад рік тому, заявило, що російські представники перешкоджають перевірці кораблів, які стоять у Стамбулі.

Крім цього у The Washington Post написали про те, що російський суд засудив Володимира Кара-Мурзу, давнього опозиційного політика та дописувача Washington Post Opinions, до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді за критику війни Росії проти України.

"Закритий судовий процес ще більше підкреслив ізоляціоністський шлях Росії, оскільки президент Володимир Путін знехтував критикою Заходу щодо порушень прав людини Росією та почав жорстоко знищувати будь-які залишки продемократичної опозиції своєї країни", - пишуть журналісти.

Цей вирок рішуче засудили західні уряди, міжнародні правозахисні організації та російські активісти та правозахисні групи.

Державний департамент США назвав звинувачення неправдивими та наклав санкції на російських чиновників, причетних до справи, за "грубе порушення прав людини".

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian написали, що витік інформації з Пентагону свідчить про те, що Росія відточує дезінформацію. Останнє розкриття містить твердження про те, що платформи соціальних мереж виявляють фальшиві облікові записи лише в 1% випадків.

Згідно зі звітом про витік документів розвідки США, Росія підвищила ефективність своєї кампанії з дезінформації в соціальних мережах і хвалиться тим, що величезна кількість фейкових акаунтів не виявлена. Останній матеріал, оприлюднений на чат-платформі Discord, містить заяви російських операторів фальшивих акаунтів у соціальних мережах, що вони виявляються платформами соціальних мереж лише в 1% випадків. Згідно з витоком, російська мережа дезінформації відома як Fabrika.

Згідно з документом, мережа "Фабрика" є частиною Головного науково-дослідного обчислювального центру Росії, який працює безпосередньо на адміністрацію президента та намагається вдосконалити свою роботу з дезінформації. "Ці зусилля, ймовірно, посилять здатність Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у The Guardian написали про те що Словаччина приєдналася до Польщі та Угорщини у припиненні імпорту зерна з України. ЄС і Київ засуджують односторонні заборони, спрямовані на захист місцевих фермерів на тлі надлишку та падіння цін.

Словаччина приєдналася до Польщі та Угорщини, в односторонньому порядку припинивши імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, щоб захистити своїх фермерів у рішеннях, які Київ і Європейська комісія критикували як неприйнятні.

Також у The Guardian написали про те, що колишні високопоставлені дипломати закликають Захід "піти ще далі" у військовій підтримці України. Група, яка також складається з колишніх військових радників високого рівня, каже, що "дії все ще не відповідають риториці". Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не піде на все і не збільшить рівень військової підтримки.

У понеділок у газеті Guardian група заявила, що заяви про "непохитну підтримку" недостатні, а "дії все ще не відповідають риториці"у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.

BBC:

У BBC написали статтю про те, де зараз лідери російської опозиції? Президент Володимир Путін зараз практично беззаперечно керує Росією. Багатьох критичних голосів, які колись висловлювалися, згодом було вигнано, а інших опонентів було ув’язнено – або в деяких випадках убито.

"До того часу, як він розпочав своє повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, понад два десятиліття викорінення інакомислення майже знищили опозицію в Росії. На самому початку правління президента Путіна, він кинув могутніх російських олігархів – надзвичайно багатих людей з політичними амбіціями. Усі ключові медіа в Росії поступово підпали під контроль держави або підтримали офіційну лінію Кремля", - констатують журналісти.

CNN:

У CNN написали, що експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, незважаючи на шквал західних санкцій. Експорт сирої нафти та нафтопродуктів з Москви зріс у березні до найвищого рівня з квітня 2020 року, підскочивши на 600 000 барелів на день, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному звіті про нафту в п’ятницю. Зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти до 12,7 мільярда доларів минулого місяця.

За даними МЕА, дохід все ще знизився на 43% порівняно з минулим роком, оскільки Росія змушена продавати свої барелі більш обмеженому колу клієнтів, які можуть домовитися про більші знижки.

Західні країни наклали низку санкцій на експорт енергоносіїв Москви після того, як президент Володимир Путін віддав наказ своїм військам в Україну в лютому минулого року. Найважливішими з них є заборона на імпорт російської морської нафти до Європейського Союзу та заборона на перероблені нафтопродукти, такі як дизельне паливо, до ЄС. Але Росія, другий у світі експортер сирої нафти, знайшла готових покупців у Китаї та Індії, щоб замінити європейських клієнтів.

Тим не менш, санкції завдали значних ударів по скарбниці Росії. Минулого тижня уряд заявив, що зниження надходжень від енергоресурсів призвело до дефіциту бюджету в 2,4 трильйона рублів (29 мільярдів доларів) за перші три місяці цього року. Його загальний дохід впав майже на 21% порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Також у CNN написали про те, що деякі українці, які втекли від російської війни, опинились у Сибіру. Поки невідомо, коли вони повернуться додому.

"Рік тому життя Наталії перевернула війна. Разом із сім’єю вона втекла від бойових дій у південно-східному українському місті Маріуполь і перебралася до Росії. Звідти її та багатьох інших українців російська влада заохочувала здійснити 4000-мильну подорож потягом на схід до самого краю Сибіру, до прибережного міста під назвою Находка на Японському морі, за два кроки від Північної Кореї. Це ближче до Аляски, ніж до лінії фронту", - пишуть журналісти.

За відсутності надійного евакуаційного коридору на контрольовану Україною територію для багатьох маріупольців тоді єдиним виходом було виїзд до Росії. Україна називає цих біженців примусово депортованими, хоча Наталя каже, що її ніхто не змушував виїжджати. "Це було наше рішення", — сказала вона CNN по телефону з далекого сходу Росії, куди вона переїхала після прибуття минулої весни.

Зараз, коли російська війна в Україні минає другий рік, вона та інші ведуть невизначене існування, не знаючи, чи зможуть і коли вони повернуться додому чи будуть їм раді, коли приїдуть туди.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти присвятили чимало матеріалів забороні на імпорт українського зерна у Польщу. Зокрема у Gazeta Wyborcza пишуть, що уряд Польщі не попередив президента Дуду про ембарго на українські продукти. Президентський міністр Марчін Пшидач заявив, що дії уряду будуть "схвалені". Але неофіційно з офісу президента Польщі можна почути: це проблема не Дуди, а Моравецького.

Також там написали, що тема українського зерна стала політичною. Проблема в тому, що політики різних опцій, борючись за сільський електорат, часто повторюють російську пропаганду. Лідирує традиційно антиукраїнська Конфедерація. Раніше це було "стоп COVID" і "ні українізації Польщі", тепер це "Польща завалена зерном з України". Російська пропаганда знайшла нову тему, якою хоче розпалити польсько-українські відносини та вдарити по Євросоюзу.

Крім цього у Gazeta Wyborcza написали про ще одну думку польських фермерів, мовляв, заборони на імпорт агропродукції недостатньо, адже птиця та яйця з України витісняють польську продукцію з європейського ринку. Рішення уряду заблокувати імпорт агропродовольчої продукції з України до Польщі не змінить драматичної ситуації в польському птахівництві. "Українська птиця та яйця потраплять до інших країн Європейського Союзу і, як і раніше, витіснятимуть нашу продукцію там", — пишуть польські птахоорганізації.