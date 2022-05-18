Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.

"Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"", - ідеться в дописі.

Комплекс використовують для автоматизованого виявлення, пеленгування й аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

18 травня українські десантники знищили російський безпілотник для коригування вогню.

Українські десантники оприлюднили відео знищення російської бронемашини разом з окупантами.

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