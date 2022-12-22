Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"США - наш головний стратегічний союзник та партнер у цій війні. Вони дають нам найбільше допомоги по всіх напрямках. Від позиції США багато чого залежить, як швидко ми переможемо цю московську орду. Тому, безумовно, візит Зеленського до Вашингтона є надзвичайно важливою подією. Скажу вам відверто, це найкращий подарунок, на мою думку, який ми зробили для численної армії українських дипломатів. І сьогодні, 22 грудня, вітаємо всіх дипломатів з професійним святом", - підкреслив дипломат.



Володимир Огризко зауважив, що цей візит та його підготовка засвідчує позитивну роботу української дипломатії.



"Звичайно, ми не можемо казати, що нам все вдається, але поступ, з яким українські дипломати змінили суспільну свідомість на Заході, є вражаючим. І сьогодні, користуючись нагодою, щиро вітаю своїх колег, дипломатів, з цим святом, тому що вони довели, що ми можемо і будемо вести справу до перемоги, і американські партнери будуть разом з нами", - підсумував Огризко.

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