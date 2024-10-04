У Покровську 80% інфраструктури знищено або пошкоджено обстрілами РФ, - МВА

Про це розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері телемарафону.

За його словами, у Покровську ще залишаються близько 13 тис. цивільних, серед них - 94 дитини. Добряк зазначив, що півтора місяці тому в місті перебували 48 тис. людей і майже 5,9 тис. дітей.

"Тобто ми бачимо динаміку, але евакуація продовжується", - додав він.

Глава МВА підкреслив, що РФ систематично руйнує цивільну інфраструктуру.

"Фронт на відстані трохи менше семи кілометрів до околиць міста з однієї сторони. Тільки за вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас четверо поранених — двоє під час першого обстрілу. І о 23:00 також було три КАБи, і також були поранені. Стріляють по цивільній інфраструктурі, як завжди, критичної інфраструктури вже майже немає - вона майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. "Готують" нас до зими", - розповів Добряк.