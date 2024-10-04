За вересень Росія 53 рази атакувала Харків КАБами та зруйнувала або пошкодила 339 будівель, - депутатка облради Куц

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Окупанти 2 жовтня знову вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Один приліт був в житловий будинок. Також росіяни атакували передмістя Харкова. Місто зараз оговтується після цих ударів. Наші рятувальні служби працюють дуже злагоджено й оперативно. Також було відкрито ще один мобільний ЦНАП для людей, які постраждали внаслідок російської терористичної атаки", - повідомила Куц.

За словами депутатки, вересень став рекордним місяцем за кількістю атак КАБами на Харків.

"Ми маємо не дуже хорошу статистику. Зокрема, за вересень російські окупанти 53 рази атакували місто Харків КАБами. Росіяни знищили або пошкодили 339 будівель лише за вересень. Маємо такі невтішні цифри", - додала вона.