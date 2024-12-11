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Макрон засудив насильство проти протестувальників в Грузії

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
15:52
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон ініціював телефонну розмову з олігархом, який заснував партію "Грузинська Мрія", Бідзіною Іванішвілі. Під час розмови він висловив засудження насильства щодо протестувальників

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Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу за підсумками розмови.

Як повідомляється, Макрон засудив залякування опозиції й насильницькі дії правоохоронців щодо учасників проєвропейських мітингів. Він наголосив на необхідності звільнити усіх затриманих та закликав поважати "свободу вираження поглядів" та свободу зібрання.

Також французький президент висловив жаль з приводу того, що Грузія "звернула з європейського шляху". Він наголосив, що на відносини між Грузією та країнами Європи буде впливати те, що вже зробила грузинська влада чи зробить у майбутньому.

Макрон закликав голову керівної партії Грузії до "інклюзивного діалогу" з політичними групами та суспільством.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

 

 

Теги:
Новини
Грузія
Франція
Емманюель Макрон
акції протестів
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